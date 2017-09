#DestripandoLaHistoria lleva meses haciendo reír a sus seguidores. Esta serie de parodias de películas infantiles lleva desde enero arrastrando a cientos de miles de suscriptores al canal de Youtube de Rodrigo Septién. Mediante dibujos animados y canciones, hacen humor con algunos títulos icónicos como Aladdín, Blancanieves o Harry Potter.

Los vídeos, cada uno de menos de cinco minutos, presentan una sinopsis en clave de humor, algo así como un zumo concentrado de las películas de nuestra niñez, con un ingrediente predominante: la risa.

Se basan en dos elementos principales: por un lado, los divertidos dibujos que utilizan para la narración de la historia; y por otro, una canción en tono jocoso en la que utilizando como base la música de la película se relatan los "grandes hits" de la historia. La colección ya cuenta con 11 vídeos, la mayoría de los cuales supera el millón de reproducciones.

Para llegar hasta aquí fue necesario un gran esfuerzo, relata para El HuffPost su creador, Rodrigo Septién, de 27 años, que recuerda así sus inicios: "Abrí el canal el día 9 de diciembre de 2013 y desde entonces el contenido ha ido variando. Al principio el único autor era yo y publicaba versiones de canciones, aunque habitualmente contaba con la ayuda de amigos o familia".

Dos años después introdujo un nuevo tipo de contenidos en su canal y empezó con los "minimusicales" en tono disparatado, como Frozen vs Juego de Tronos o Elecciones... ¡Otra vez!. "Es un género que me encanta", señala, y añade: "Ahí fue cuando cambié el chip y empecé a ver mi canal como el lugar indicado para hacer lo que más me gusta: crear entretenimiento".

Así fueron transcurriendo los acontecimientos hasta llegar a enero de 2017. "Le propuse a mi amigo Álvaro Pascual que colaborase conmigo en el canal de forma habitual. El ya había trabajado en muchísimos vídeos desde el comienzo del canal haciendo trabajo de cámara, actor, edición o postproducción; pero esta vez la idea era trabajar juntos codo con codo en la creación de cada uno para conseguir más constancia a la hora de subir vídeos, además de mejores ideas".

Y añade, con satisfacción: "Desde entonces hemos conseguido tener más continuidad. ¡Quién lo diría conociéndonos a los dos! Hemos conseguido que el canal pegue un empujón muy fuerte, sobre todo gracias a la creación de la serie #DestripandoLaHistoria".

Desde luego, lo han logrado. Su canal ya cuenta con más de 300.000 suscriptores y algunos de sus vídeos supera los siete millones de reproducciones. Pero pese a los buenos resultados, Septién destaca otro dato que considera verdaderamente importante: "Dedicarme a lo que me gusta: crear contenido que entretenga a la gente y sentir que disfrutan con lo que sale de mi cabeza y doy forma desde una habitación".