A la vista de los últimos acontecimientos en Cataluña, más de uno podría pensar que está viviendo una ficción.

Algo así se ha imaginado el usuario de Twitter @Kuestmaster, quien ha elaborado un hilo elucubrando cómo sería una trilogía sobre el proceso independentista.

"Hollywood ya está tardando en hacer una trilogía sobre 'The Process'. Así que me he propuesto hacer el casting para ayudarles. Allá vamos", escribió antes de presentar quiénes serían sus candidatos a interpretar a los principales protagonistas del conflicto catalán, desde Puigdemont a Rajoy.

El hilo ha logrado casi 4.000 retuits en apenas dos días.

Hollywood està tardant massa a fer una trilogia de The Process™. Així que m'he proposat fer el casting per ajudar-los. Here we go. — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Tom Cruise és Carles Puigdemont. L'heroi. El que ha de guiar els bons a la llibertat. pic.twitter.com/EHeOOa7maM — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

L'acompanyaran Jodie Foster com a Carme Forcadell i Russell Crowe com Oriol Junqueras. pic.twitter.com/Vs7UhJe8fo — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

També hi serà Jason Statham com a Raül Romeva, s'encarregarà de les escenes d'acció pic.twitter.com/LnAaC8O2Qw — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Tindràn un paper secundari però important Danny de Vito com a Jordi Pujol i Josh Brolin com a Artur Mas. Els pares del processisme. pic.twitter.com/ScUAOlqIRY — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Els outsiders del Team Procés. John Travolta com a David Fernàndez i Evangeline Lilly com a Anna Gabriel. pic.twitter.com/cfBRHnOpwm — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Amb la inestimable col·laboració de Christopher Walken com a Eulàlia Reguant. pic.twitter.com/XZfVLK02tU — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

I ara els equidistants, no se sabrà mai si et pots fiar d'ells. Lena Dunham com Ada Colau i Shia Labeouf com a Pablo Iglesias. pic.twitter.com/rSREqOHBcy — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Tots ells s'enfrontaran a l'imperi de la llei. Capitanejats per Mel Gibson com Mariano Rajoy i Kathy Bates com Soraya Saéz de Santamaria. pic.twitter.com/MHqyUaaoVo — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Desde Catalunya comptaràn amb Vince Vaughn com a Garcia Albiol i Alicia Vikander com a Inés Arrimadas. pic.twitter.com/sBDr51nP7s — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Sense oblidar a Charlie Sheen com a Albert Rivera. pic.twitter.com/WisERHFamN — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Amb aparició estelar de George Clooney com el Major Trapero. pic.twitter.com/AY4m0tqRd5 — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Otros usuarios se sumaron a la iniciativa y aportaron sus ideas:

I l'esperat debut com a actriu de Caitlyn Jenner com a Alicia Sanchez Camacho. pic.twitter.com/RD0qaEKGCN — Barak Boama (@barackboama) 19 de septiembre de 2017

Falta l'inefable Coscubiela!

La Linda Hunt, amb experiència en personatges maculins (oscar x L'any q vam viure perillosament!) ho brodaria pic.twitter.com/Kwg8qYaWgS — Cat_Gat ||*|| (@Cat_Gat) 19 de septiembre de 2017

Irritant però espectacular, Sandra Bullock es Andrea Levy pic.twitter.com/gCWUvtUCQK — Barak Boama (@barackboama) 19 de septiembre de 2017

Jo veig més al Jeremy Renner fent de Domenech... pero el casting és reu pic.twitter.com/yvxWTPFHBD — Marina (@DtMvo) 19 de septiembre de 2017

Em compreu a Turturro per fer un cameo de jutge Vidal? pic.twitter.com/Cd24EvYotB — Quim Vallès (@Kim_Wapparee) 19 de septiembre de 2017

Diogo Morgado s'uneix a la causa. pic.twitter.com/FA8fZZCQZo — Albert Hill (@AlbertHill15) 19 de septiembre de 2017

Marta Pascal #PDCAT fent de Yara Greyjoy no hi sortirà? pic.twitter.com/J7KXi6AhzC — Àlex Freixa Sureda (@AlexFreixa18) 19 de septiembre de 2017