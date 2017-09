Puigdemont publica la web que concreta dónde se puede votar el 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido hoy a través de Twitter un enlace en el que los ciudadanos pueden consultar en qué colegio electoral podrán votar si el 1 de octubre el Govern consigue que se celebre el referéndum sobre la independencia de Cataluña, suspendido por el TC.

"¿Dónde se podrá votar el próximo día 1 de octubre? En esta web encontrarás el lugar donde te corresponde: https://onvotar.garantiespelreferendum.com/", indica el mensaje.

En la pestaña 'Dónde tengo que votar' deben rellenarse casillas de DNI, fecha de nacimiento y código postal.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv