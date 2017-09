"Tongo, tongo": Lío en plena gala de 'Gran Hermano Revolution'

Jorge Javier Vázquez, presentador de Gran Hermano Revolution, la edición número 18 del popular reality show, vivió anoche una accidentada primera gala de la que se marcharon varios candidatos a concursantes.

En la edición de este año, los concursantes de Gran Hermano fueron elegidos de entre 100 aspirantes, que entraron a la casa el pasado domingo a mediodía. Allí estuvieron dos días hasta que el martes fueron seleccionados 18 de ellos.

Este jueves se completaba la selección, con un concursante elegido a través de Internet y otro elegido por los propios aspirantes.

La elección del concursante 19 fue la que generó las iras de algunos de los candidatos, que, pasada una hora y cuarto de programa comenzaron a corear "tongo, tongo", mientras otros se levantaban preguntando qué iba a ser de ellos.

Vázquez, que en un principio bromeó con que se le estaba "sublevando" el plató, cambió el tono para dirigirse a quienes acusaban a la dirección del programa.

"Un momento, un momento. Yo os recomiendo algo: si vosotros, como se está pronunciando la palabra 'tongo', creéis que ha habido tongo, lo que debéis hacer es ir a los juzgados a denunciarlo con total libertad", espetó el presentador.

Sin embargo, los candidatos no dejaban de vociferar ante las palabras de Vázquez. "Un momento, por favor. Probablemente, a lo mejor, me echaré a la dirección encima, pero os voy a pedir un favor: si veis que no vais a estar cómodos, tenéis la total libertada para abandonar el plató".

Dicho esto, varios de los aspirantes se levantaron y se marcharon.

Los ex-concursantes en plató gritan "TONGO" en PLENA GALA. Madre mía qué despropósito de GH #Gala2GH pic.twitter.com/e6Ofj7XX6u — hater gh. (@HaterGH) 21 de septiembre de 2017

La razón de tal enfado está en este gesto que realizó uno de los seleccionados para el concurso justo antes de que Vázquez pronunciara su nombre.

#Gala2GH si os fijáis en el vídeo ya sabía que entraba, la compi le levanta el brazo antes mencionar su nombre. Tongo pic.twitter.com/WFfL8AWBf9 — Alfonso Perez (@sitowen) 21 de septiembre de 2017

De hecho, con la elección del segundo concursante, podemos ver a uno de los aspirantes hacer el gesto de robo al paso del presentador:

Ese mismo candidato, Juan Gámez, publicó varios mensajes en Twitter explicando el motivo de su enfado:

Ya estoy listo para la gala de esta noche #GHRevolution link para votarme en el tuit fijado 🔥 pic.twitter.com/GwAlVyUIQ8 — Juan Gámez (@AkaBiwater) 21 de septiembre de 2017

SOLO ROBAR. — Juan Gámez (@AkaBiwater) 21 de septiembre de 2017

NOS SENTIMOS ESTAFADOS NO HEMOS TENIDO TODAS LAS MISMAS OPORTUNIDADES, GENTE SALIENDO EN DIRECTO Y OTROS NO? Y ENTRAN POR VOTACIÓN? JAAJAJAJ https://t.co/8KURBPE5zC — Juan Gámez (@AkaBiwater) 21 de septiembre de 2017

NOS DIJERON QUE ÉRAMOS CONCURSANTES!!!!!!! A LOS 100!!!!!!!!! — Juan Gámez (@AkaBiwater) 21 de septiembre de 2017

POR QUÉ NO COGIERON A FIGURANTES O EXTRAS?????? POR QUÉ NO NOS HAN HECHO ESTO?!!!?? — Juan Gámez (@AkaBiwater) 21 de septiembre de 2017

TÍO, SI SABES LOS CONCURSANTES CÓMO COÑO LLAMAS A 99 PERSONAS, CASADOS, CON TRSBAJO, HASTA UNA CHICA SUPERÓ UN CANCER... INCREÍBLE — Juan Gámez (@AkaBiwater) 21 de septiembre de 2017

SI TE LLAMAN DE GRAN HERMANO DICIENDO QUE ERES CONCURSANTE Y VES QUE TODO ESTÁ PACTADO TAN BRUTAL, TE QUEDAS CON CARA DE BOBO. INCREÍBLE — Juan Gámez (@AkaBiwater) 21 de septiembre de 2017