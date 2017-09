Jordi Évole en 'laSexta Noche': "Las condiciones que se dan para votar el 1 de octubre no son óptimas"

Hilario Pino ha entrevistado a Jordi Évole en laSexta Noche con motivo de la nueva temporada de Salvados, en la que entrevistará al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Évole ha sido claro con respecto al 1 de octubre: "Se tendrá que votar, pero creo que las condiciones que se dan el próximo 1 de octubre no son las óptimas y no son buenas".

Para el periodista, la ausencia de campaña en favor del no hace que el referéndum no tenga todas las garantías necesarias. "Los del no han pedido a su gente que no vayan a votar y los del sí están muy movilizados", asegura Évole.

El presentador también considera "la dureza" con la que ha actuado el Gobierno de España ha sido fundamental para que la gente que "lo veía con distancia se posicione algo más".

Y reflexiona: "Ante la evidencia de que la mayoría de los catalanes está a favor de ir a votar, tarde o temprano algún Gobierno de España tendrá que decir vamos a sentarnos y vamos a hablar". Y sentencia: "No creo que sea válido lo del 1 de octubre pero es que los independentistas y Carles Puigdemont que si mínimamente se puede votar se declara la independencia. Dudo mucho que antes de la fecha nadie dé un paso, ni adelante ni atrás y todo eso no sé dónde nos lleva".