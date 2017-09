Pocas cosas gustan más en la red que un buen par de döppelganger, es decir, de gente que se parece a otra gente. Y si esa gente, para más inri, es famosa, mejor todavía. Celebridades que se parecen entre sí, que son clavadas a dibujos animados o que se sacan parecidos ellos mismos. De ahí que la última foto de Adrián Lastra haya dejado a más de uno boquiabierto.

En la imagen que el actor de Velvet ha subido a su perfil de Instagram, se junta un poco todo: el intérprete se compara a sí mismo con otro actor, y ese es precisamente Paco León, que el domingo 24 de septiembre colgó una imagen de sí mismo con un look muy distinto del que acostumbra.

Uno no sabe en quién se puede convertir hasta que se pone una peluca. Me tranquiliza ver que quedan muchos personajes que explorar. ¿Quién creéis que puede ser este? Una publicación compartida de @pacoleon el 24 de Sep de 2017 a la(s) 7:25 PDT

Ahora, apenas un día después, es Lastra quien se saca un parecido con León... y la verdad es que no anda desencaminado. "Señor Paco León", se arranca Lastra, "yo creo que podíamos hacer de los dos, uno del otro y el otro del uno y así sucesivamente hasta que el otro sea uno siendo el uno el otro, y finalmente ser uno de sí mismo con poco del otro". "Así que sí, yo creo tú más el otro hacen más de dos...", continúa el actor en su foto de Instagram para rematar con un: "Cojones me he liado!!!!!"

Señor @pacoleon yo creo que podíamos hacer de los dos, uno del otro y el otro del uno y así sucesivamente hasta que el otro sea uno siendo el uno el otro, y finalmente ser uno de sí mismo con poco del otro. Así que si, yo creo tú más el otro hacen más de dos.... Cojones me he liado!!!!! Una publicación compartida de Adrian Lastra (@adrian_lastra) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 4:10 PDT

La foto, en la que el parecido es más que evidente, está generando risas y aplausos entre los seguidores de Lastra, y en apenas dos horas acumula 7.000 me gusta. Hay quien incluso le recuerda que, cuando era pequeño, solía imitar a Paco León y sus interpretaciones en Homo Zapping. También hay quien asegura que cuando vio la foto de León con peluca pensó que era el propio Lastra... y los que opinan que a quien se parece de verdad es a su compañera de reparto (y esposa en la ficción) en Velvet, Cecilia Freire.

