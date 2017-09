Los fans de Gossip Girl sabrán que las amistades no son precisamente sólidas en el neoyorquino Upper East Side. Los factores externos no ayudan demasiado —los líos de faldas, la lucha por entrar en las mejores universidades, el trono único en las escaleras del MET...—, y es más normal el hoy te quiero-mañana ya veremos que el amigos para siempre.

Sólo una amistad se mantuvo incorruptible en las seis temporadas que duró la serie protagonizada por Leighton Meester, Blake Lively, Penn Badgley, Ed Westwick y Chance Crawford: la de Blair Waldorf y su leal sirvienta Dorota Kishlovsky. Sólo ella podía hablarle de esta manera a Queen B.

Señorita Blair, usted tienes amigos. Incluso para los súbditos de NYU es un un segundo plato.

Diez años después de que aquello —la serie celebró su cumpleaños el 19 de septiembre—, la amistad todavía perdura. La actriz Zuzanna Szadkowski, que dio vida a la fiel y leal Dorota, lo ha contado en Cosmopolitan. En la entrevista, en la que también confesó que le hubiese gustado que Dorota fuese la verdadera Reina Cotilla, Szadkowski asegura que sigue estando muy cercana a Meester.

"Pasamos mucho tiempo trabajando juntas y creamos una verdadera amistad", cuenta. "Ella es una de las mejores cosas de haber trabajado en la serie, nuestra amistad es realmente especial para mí", asegura.

Según la actriz, Meester es muy divertida y conocía muy bien el trabajo delante de las cámaras, algo que no ocurría en su caso, ya que su experiencia cuando llegó al Upper East Side era más bien teatral. "Aprendí mucho de ella. La vi recientemente cuando estuvo en Los Angeles (...) Estoy segura de que la reconocen todo el tiempo, pero cuando los fans ven a Blair y Dorota tiene que ser surrealista".

El dato se conocía desde hace unos años: en 2015 el actor Adam Brody, pareja de Meester desde 2014, habló de estas relación en The Hollywood Reporter. "Es una de las mejores amigas de mi mujer", confesó el actor, que coincidió con Szadkowski en el rodaje de Growing Up and Other Lies. "No la conocí en ese momento. No estaba con mi esposa, y por eso apenas hablamos".