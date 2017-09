La pareja hallada muerta en Huelva se suicidó con medicamentos

La pareja cuyos cadáveres fueron hallados ayer en una vivienda de La Zarza-Perrunal (Huelva) se suicidó tomando medicamentos, según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil.

Fuentes de la Guardia Civil han insistido en que la causa de esta doble muerte es un suicidio, ya que "no hay indicios de otras causas ni signos de violencia", al tiempo que han aclarado que estas personas llevarían "aproximadamente cuatro días fallecidos" cuando fueron encontrados sus cadáveres.

Esto ocurrió en la mañana del sábado tras avisar uno de los cuatro hijos de la fallecida, que también residían en la vivienda y han estado conviviendo con sus cadáveres más de 24 horas, al casero de la vivienda de que su madre estaba "dormida y muy fría".

Los pequeños se habrían acostumbrado a que su madre y su pareja no les atendiesen de forma continua, por lo que no consideraron extraño que no saliesen de la habitación, hasta el punto de que uno de los menores habría dicho a los agentes que pensaba que su madre dormía y su pareja "jugaba a la Play".

EL PADRE BIOLÓGICO SE HA HECHO CARGO DE LOS CUATRO HIJOS

El padre biológico de tres de los cuatro hijos de la mujer muerta, cuya edades están comprendidas entre los 14 y los seis años, se ha hecho cargo de manera momentánea de los cuatro menores hasta que los servicios sociales de la Junta de Andalucía asuman su cuidado este lunes, según ha informado el alcalde de Calañas, Mario Peña. Además, Peña ha señalado que el padre tenía un proceso abierto para reclamar la custodia de sus hijos.

Fuentes de la Administración autonómica, por su lado, han indicado este domingo a Europa Press que por parte de esta pareja no constaba en la Junta ninguna solicitud previa de asistencia social.

El alcalde de Calañas ha apuntado que llegaron hace "poco tiempo" a la población de La Zarza y habían solicitado una ayuda para lograr un alquiler social en la referida pedanía.

Sobre las 12,20 horas de este sábado, un casero en La Zarza encontró los cadáveres de sus inquilinos —estas dos personas—, según informó la Guardia Civil, que precisó que no había "signos de violencia", y que, a falta de lo que determinaran las autopsias, "todos los indicios" apuntaban "a una posible sobredosis".

ELLA LLEVABA "BASTANTES AÑOS" VIVIENDO FUERA

Las edades de los fallecidos oscilan entre los 30 y los 40 años, según añadieron desde el Instituto Armado, que se personó en la vivienda después de que el casero avisase a la Guardia Civil del hallazgo de estos cadáveres.

Por su parte, el alcalde de la ELA de La Zarza, Juan Manuel Serrano, explicó a Europa Press que la mujer encontrada muerta, al igual que su familia, era oriunda de esta población, a la que acababa de regresar, porque llevaba "bastantes años" viviendo fuera, en Huelva, por lo que él apenas la conocía, aunque sí a sus abuelos.

Tras su hallazgo, los cadáveres fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense, en Huelva, para que se les realizaran las pertinentes autopsias.