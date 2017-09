El dibujante de un libro para niños escondió un dibujo muy turbio en sus páginas y un lector lo ha descubierto

Los libros de Biff and Chip, leídos por cientos de miles de niños en Reino Unido, han sido hasta ahora como casi todos los libros para niños de esa edad: ingenuos, amables y un poco aburridillos. Pero un tuitero ha descubierto en una de sus páginas un turbio dibujo, en el que nadie había reparado hasta ahora.

En una de las páginas de The Magic Key, el dibujante incluyó una escena muy poco habitual en un libro infantil: tras un arbusto, tres hombres mantienen lo que parece una conversación normal. Pero todo cambia en la siguiente viñeta: los hombres han desaparecido y una mujer, mirando hacia el arbusto, aparece con gesto de sorpresa y escándalo.

Ed Brody, quien ha localizado los dibujos, se refiere a ellas como "dudosas". Y la verdad es que al verlas se plantean muchas preguntas: ¿Qué hacían esos hombres? ¿Por qué han desaparecido? ¿Están tras el arbusto? ¿Qué es lo que están haciendo ahí como para causar tal sorpresa en la mujer que los descubre?

Interesting spot but some of the pages are missing from this title! We can reassure you nothing untoward is going on behind that bush