El PDeCAT dice en Madrid que la declaración unilateral de independencia está "absolutamente descartada"

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado este martes que la declaración unilateral de independencia unilateral en Cataluña está en estos momentos "absolutamente descartada". "Lo que hay que hacer es dejar a los catalanes que voten y, después, escuchar y empezar a dialogar", ha dicho.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso, Campuzano ha confiado en que el próximo 1 de octubre todos aquellos catalanes ejercerán su derecho democrático a votar a favor o en contra de que Cataluña sea un país independiente.

Y, después, ha indicado, en Madrid tendrán que escuchar lo que se ha votado y "empezar a dialogar". "No me puedo imaginar que después del 1-O, si millones de catalanes salen a votar, las instituciones españolas no entiendan que ha llegado ya la hora del diálogo", sostiene.