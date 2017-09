El presidente de Aena, José Manuel Vargas, ha presentado este martes su dimisión del cargo alegando motivos personales, según ha informado este martes el operador aeroportuario a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La salida de Vargas se produce "por motivos personales" y se hará efectiva el próximo 15 de octubre.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha respaldado la gestión de Vargas al frente de Aena y ha negado que su dimisión se produzca debido a los problemas surgidos este verano en el aeropuerto del Prat por el conflicto con los trabajadores de seguridad de Eulen. "Sería injusto relacionar esta decisión con el asunto de El Prat", ha señalado el ministro en una reunión informativa con periodistas.

Vargas fue el artífice de la salida a Bolsa de la gestora aeroportuaria en febrero de 2015. Reorganizó la compañía público-privada, que arrastraba una enrome deuda y bajo su mandato se produjo también un ERE voluntario para reducir y rejuvenecer la plantilla.

En junio de 2017, según los últimos resultados publicados, Aena ganó 461 millones de euros y facturó 1.861 millones de euros. Los aeropuertos españoles registraron un crecimiento de pasajeros hasta agosto del 8,3%, hasta los 168 millones de viajeros. Vargas, antes de llegar a AENA (aterrizó en 2012 con el Gobierno del PP cuando todavía era 100% pública), trabajaba en Vocento, informa Ramón Muñoz en El País.

Aena está participada en un 51% por la sociedad pública Enaire, cien por cien de capital público y dependiente del Ministerio de Fomento, aunque tanto el Gobierno como la propia dirección de Aena han defendido siempre que lleva una gestión autónoma, como cualquier empresa cotizada.

La dimisión se produce al día siguientes de que los sindicatos de Aena y Enaire y los directivos de estas empresas participadas por el Estado han llegado a un preacuerdo que evitará la posible convocatoria de una huelga en otoño en los aeropuertos españoles.

DEFICIENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE TASAS AÉREAS

El Tribunal de Cuentas ha presentado este martes en el Congreso el informe de fiscalización en el que detectaba varias deficiencias a la hora de liquidar las tasas aéreas, como que en 2015 ENAIRE se quedara con 1,75 millones de euros que corresponderían a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a la hora de liquidar la recaudación de la tarifa por uso de la red de ayudas a la navegación, conocida como "tasa de ruta", en 2015.

Frente a ello, ENAIRE sostuvo que la liquidación de la tasa de ruta en 2015 se hizo conforme al acuerdo de colaboración vigente entre estas dos entidades, fechado en diciembre de 1995.

El Informe de fiscalización de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ejercicio 2015, donde se ponía de manifiesto un desfase acumulado de hasta 3,85 millones entre los ingresos que debería ingresar la AESA y los que finalmente figuran en las cuentas de la agencia, es uno de los presentados por el presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Informe de fiscalización de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea by Marta Molina on Scribd

Esta suma contabilizaba importes de servicios no incluidos, importes provisionados que el Tribunal considera sobrevalorados, infravaloración de saldos de deuda o la no inclusión de deudores por precios públicos de derechos devengados, además del importe no liquidado por ENAIRE a la Agencia.