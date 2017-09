Carles Francino, director y conductor de La Ventana en Cadena SER, ha hablado en su último programa de "los equidistantes" en la crisis en Cataluña. Su opinión ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales.

"Porque los mal llamados equidistantes –porque no somos eso– o tibios, o blandos, o moderados no están en peligro de extinción, sino más bien en peligro de representación", ha explicado Francino al comienzo de su argumentación, para preguntar después: "¿Qué es exactamente un equidistante? ¿Cómo se le reconoce?"

Escucha "La opinión de Francino (26/09/2017) - 'No disparen al equidistante'" en Play SER

El periodista explica su postura sobre el referéndum del 1-O y también sobre un futuro referéndum: "Yo, como otros catalanes, no comulgo con el simulacro de referéndum del domingo; para nada. Pero defiendo que tarde o temprano se nos consulte; y además hace años que lo defiendo".

Prosigue el relato de Francino sobre las cosas que no deberían haber ocurrido: los insultos de unos a Serrat y los de los otros a Guardiola, por ejemplo. O el cántico de "¡a por ellos!" con los que se despedía este lunes en Huelva a la Guardia Civil que emprendía camino a Cataluña: "Me da una grima enorme, significa muchas cosas y ninguna buena".

"Si todo este cuestionario", concluye Francino, "les parece que supone un buen retrato del equidistante, y conocen a alguno, hoy le pueden felicitar; es su día. Yo, personalmente, no me veo retratado en esa definición, porque no creo estar practicando la equidistancia.Pero prefiero eso a que me llamen patriota de uno u otro lado. Porque el patriotismo –como dijo aquel– es el último refugio de los canallas. Y más peligroso que el granizo".