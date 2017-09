Incredulidad por cómo ha pronunciado Rajoy la palabra "Trump" en directo

Bien es sabido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no domina del todo bien el inglés. Pero, con todo, han sido muchos los que se han sorprendido por cómo ha pronunciado el jefe del Ejecutivo la palabra "Trump" durante su comparecencia junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rajoy ha pronunciado "Trum", así como suena, cinco veces. Y sólo en una ocasión ha dicho correctamente el nombre del presidente estadounidense.

Los patinazos del presidente del Gobierno han generado reacciones como estas:

Rajoy diu: "...El presidente [TRUM]..." Penós no saber ni pronunciar el nom de Trump [Tramp]!! #vergonya #marxemJA !!!

Una cosa es no hablar inglés y otra decir TrUmp. Tampoco cuesta nada aprenderse bien el apellido.

No me puedo creer que Rajoy haya pronunciado Trump como TRÚM tío casi me ahogo estoy llorando