Reparar la parte trasera del iPhone 8 es incluso más caro que arreglar la pantalla

Aunque los más nostálgicos del diseño iPhone 4 celebraron que el iPhone 8 volviera al cristal —no puedes negar que este acabado es precioso—, hay muchos que ya en el momento de su presentación se llevaron las manos a la cabeza por la fragilidad añadida que de nuevo volvía a caracterizar al teléfono de Apple. La firma de Cupertino se apresuró entonces a asegurar que el nuevo cristal de la parte trasera de los iPhone 8 y 8 Plus es más resistente que antes y más vale que así sea porque acabamos de descubrir algo que no te va a gustar: su reparación será algo más cara de lo esperado.

Así lo han confirmado en Appleinsider, donde señalan que la reparación del cristal del nuevo smartphone manzanero ha sido englobada por la casa dentro de la categoría de Otros daños, suponiendo un coste superior al que cuesta arreglar la propia pantalla del equipo. Así, mientras que con AppleCare+ reparar sólo el cristal (no el panel en sí) del iPhone 8 tiene un coste de 29 dólares, hacer lo propio con la trasera implica 99 dólares —desconocemos aún su coste en euros—. Lo lógico sería pensar que valdrán lo mismo.

Este aumento aparentemente sin sentido tiene una explicación. Resulta que es en la zona de atrás donde se aloja el sensor de carga inalámbrica, un módulo que la gente de iFixit ya se ha encargado de confirmar que es realmente difícil de separar del propio cristal: están pegados. De esta forma, si rompes la espalda, la firma se verá obligada a sustituir todo el conjunto (cristal + sensor), suponiendo así un incremento en el coste de arreglo.

En caso de no contar con AppleCare+, la cosa se pone aún más cruda. Como quizá ya sepas, los precios de la pantalla habían subido, con un coste de 181,10 euros para el iPhone 8 y 210,10 euros para el iPhone 8 Plus. Pues bien, en caso de reparar la trasera, el tema sube notablemente, teniéndose que desembolsar 401,10 y 451,10 euros, respectivamente. Visto lo visto, si te has hecho con uno, más vale que lo cuides más que nunca.