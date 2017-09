Esto es lo que hará el Gobierno de Cataluña al día siguiente del referéndum

El portavoz del Gobierno de Cataluña, Jordi Turull, ha tenido una conversación con el periodista de 'La Sexta', Gonzo, para el programa El Intermedio en la que ha explicado qué hará el Gobierno tras el día 1 de octubre. Tanto como si sale el "sí" como si sale el "no".

"Yo he dicho que la ley del referéndum prevé las consecuencias del sí y las del no. El Parlamento de Cataluña ha encargado por ley la organización la convocatoria del referéndum", ha explicado Turull. "Si gana el 'no', habrá elecciones autonómicas inmediatas. Si gana el 'sí', dos días después habrá declaración de independencia y el inicio de un periodo transitorio", ha añadido.

Pero el periodista va más allá y le pregunta qué pasará si no se celebra el referéndum. "El día 2 le corresponde a actuar al parlamento de Cataluña, no al central" ha explicado Turull. "Es como aquél alumno que acaba suspendiendo selectividad de tanto pensarlo. El Gobierno está concentrado en todo momento en que el 1-O salga el máximo de bien porque ya tenemos muchos problemas". "Sólo hay un plan: votar el 1 de octubre".