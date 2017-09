Kit Harington (Jon Snow) y Leslie Rose (Ygritte) anuncian su matrimonio

El amor real de Ygritte y Jon Nieve no es tan salvaje como en Juego de Tronos: lo suyo es algo más sosegado, reposado. Los actores británicos Leslie Rose y Kit Harington, que interpretan a a sendos personajes, llevan saliendo aproximadamente cinco años, desde 2012, cuando rodaron parte de la serie juntos.

Ahora han anunciado su próxima boda de la forma más tradicional posible: publicando un anuncio en la sección de compromisos matrimoniales del diario británico The Times, como recoge la BBC en su web. El texto es lo todo lo clásico que se puede esperar: "El compromiso ha sido anunciado entre Kit, el hijo menor de David y Deborah Harington de Worcestershire, y Rose, hija mediana de Sebastian y Candy Leslie de Aberdeenshire".

La pareja ha contado en alguna ocasión que se conoció durante el rodaje y se enamoró mientras grababan su apasionado historia de amor en Islandia. "El país es bonito, las auroras boreales son mágicas, y fue allí donde me enamoré. Si te sientes atraído por alguien, y tienes una historia de amor en la ficción, es fácil enamorarse", declaró el actor en una entrevista con L'uome Vogue.





Harington y Leslie han paseado su relación por numerosa alfombras rojas, pero no fue hasta el mes de mayo cuando se fueron a vivir juntos. El propio actor lo contó en una entrevista con la revista Esquire. "Él [su amigo y excompañero de piso Dan West] se ha ido a vivir con su novia y yo vivo con la mía", declaró entonces.

Kit Harington y Rose Leslie, en la presentación de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'.

Su noviazgo no es algo de lo que han hablado ni uno ni otro. En esa misma entrevista, Harington contó que mantenía los detalles en privados porque la relación era de ambos y no podía hablar por los dos: "Estamos muy, muy felices. Así que eso es lo que voy a decir sobre eso". Tampoco Leslie ha dicho demasiado, pero sí ha reconocido en The Daily Telegraph que se siente muy orgullosa de él. ¿Hace falta algo más?