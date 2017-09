Wallapop elimina los astutos anuncios que habían aparecido en los últimos días

La aplicación de compraventa Wallapop ha eliminado anuncios de usuarios que ofrecían plazas de aparcamiento en la vía pública para que los asistentes a los partidos en el Wanda Metropolitano pudieran aparcar cerca del estadio.

Según han explicado fuentes de Wallapop a Europa Press, desde que tuvieron conocimiento de que se estaban ofertando plazas de aparcamiento públicas en su plataforma las han eliminado, aunque admiten que se han llegado a ofrecer.

"No está permitido porque lo que están haciendo es vender una plaza pública que no poseen y ese tipo de ofertas no cumplen con las condiciones de la plataforma", han subrayado.

En estas ofertas ilegales los vendedores ofrecen un servicio de reserva en el que ellos aparcan su coche en la vía pública para que cuando el comprador llegue al lugar y se lo notifique puedan marcharse dejándola libre. El precio ronda entre los 10 y los 30 euros.

Desde Wallapop han destacado que tienen un equipo entero encargado de la moderación del catálogo para que se cumplan las condiciones legales y han aclarado que en su plataforma se pueden alquilar plazas de aparcamiento o de garaje siempre que sean privadas.

A pesar de las tareas de moderación de Wallapop, aún se pueden ver anuncios que ofrecen plazas de aparcamiento en la vía pública.

"Reservo plaza en la calle, cerca del estadio del Atlético de Madrid Wanda metropolitano. Saco mi coche y mete el suyo. Envío ubicación o dirección exacta para que llegue de una vez y aparque su coche rápido sin tener que buscar aparcamiento. Avisar con tiempo de antelación; cuanto antes reserves más cerca del estadio estará", ha anunciado un usuario de la plataforma por un precio de 20 euros.