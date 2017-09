Bayona reconoce que siente "miedo" por el conflicto catalán

El director español Juan Antonio Bayona, nacido en Barcelona hace 42 años, ha manifestado este miércoles que siente "miedo" acerca de lo que está ocurriendo en Cataluña y considera que "se está produciendo una fractura", tal y como ha señalado durante la rueda de prensa de la cinta El secreto de Marrowbone, película que produce y que forma parte de la Sección Oficial fuera de concurso de la 65 edición del Festival de San Sebastián.

"No me parece nada interesante lo que está pasando en Cataluña, me da un poco de miedo y lo vivo con mucha intensidad", ha afirmado el cineasta en referencia al referéndum previsto para el próximo domingo 1 de octubre.

A su juicio, "más que un problema de españoles y catalanes" es un asunto "entre catalanes y catalanes". "Eso me preocupa y sigo con atención cómo se desarrollan los acontecimientos", ha agregado el director, que reside actualmente en Londres.

Preguntado acerca de su intención de realizar un proyecto en español o en catalán, Bayona ha anunciado que rodará su próxima película en castellano, ya que siente "compromiso" a hacerlo y le apetece mucho repetir una década después de El orfanato (2007).

"Somos más que nacionalidad, somos personas ante todo", ha precisado el director, quien ha confesado que también tiene ganas de rodar en catalán. "No creas que no he dado vueltas, pero será cuestión de lo que salga", ha agregado.