Vamos a viajar en el tiempo, exactamente a junio de 2017. Al día que Imanol Arias y Hugo Silva fueron a divertirse a El Hormiguero (Antena 3) y a promocionar su película Despido procedente. Ese día su compañera de reparto en Velvet Colección mostró al actor una imagen que le impactó notablemente y de la que salió una firme promesa. La imagen era la del pulmón de un fumador y la promesa era la de dejar de fumar.

Menos de tres meses después, el intérprete —miembro del club platino del programa (has visitado el programa más de 10 veces)— ha vuelto a visitar a Pablo Motos, que le ha preguntado por su antigua promesa. ¿Cumplida? Pues no. Nada más empezar la entrevista (aquí puedes verla completa), el intérprete ha reconocido no haberlo logrado del todo. "Es muy difícil dejar de fumar", ha dicho.

Arias sí ha dicho que va por el buen camino: "Hay días que no fumo pero hay días que pido por la calle. Pongo cara de estúpido y digo, 'estoy intentado dejar de fumar, ¿me das un cigarro?". Eso no significa que no lo esté consiguiendo, de hecho ya ha ganado cuatro kilos (típica etapa de exfumador): ha pasado de 66 a 70.

Tras este anuncio, Arias quiso hacer una reflexión y ha animado a todos los espectadores a unirse a su propósito: "Es muy difícil, hay que intentarlo, hay que buscar el momento. No hay que dejarlo pasar".