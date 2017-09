Julia Otero apunta el "único remedio" para solucionar el problema en Cataluña

Julia Otero ha admitido que está "preocupada" por la situación en Cataluña, para la que ella sólo ve un remedio: "Votar". Pero la periodista ha aclarado a continuación que la solución no es el referéndum del 1 de octubre, "que no se ha pactado y que no es legal según la Justicia".

"El remedio es votar en un referéndum pactado y legal", ha zanjado en una entrevista en Al Rojo Vivo, de LaSexta. Luego, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha dicho en varias ocasiones que "si pactamos un referéndum, pactemos todos los extremos y pormenores".

"No se cerró ni a una fecha, ni a un porcentaje... Hagamos una ley clara. A mí me pareció entender que Puigdemont aceptaría que en una negociación con el Estado se marcara un porcentaje, por ejemplo, un mínimo de participación y luego un mínimo de cuórum, es decir, una mayoría cualificada. No es aceptable que una decisión tan importante se pueda llevar adelante con la mitad más uno", ha continuado Otero.

La periodista ha reconocido que todos los que viven en Cataluña están "rodeados de personas que son independentistas" y que "lo curioso" es que, "buena parte de ellos", eran catalanistas hasta hace "pocos años", pero no independentistas. "Y cada día que pasa, y en las últimas semanas a una velocidad de vértigo, hay más catalanistas que se convierten en independentistas".

"El independentista no es un tipo con espuma verde por la boca y rabo que huele a azufre. Es alguien que vive entre nosotros, estamos perfectamente mezclados", ha advertido Julia Otero antes de lamentar que "la conversación política se ha espesado, se ha puesto complicada".

"Yo no soy equidistante. Yo no soy independentista. Pero hace dos años le dije a Ana pastor en El Objetivo: 'De esto sólo se sale votando'. No tengo ninguna duda", ha reiterado.