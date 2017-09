La importante reflexión de Cara Delevingne sobre la depresión

"Sentía que no era lo suficientemente buena. El hecho de que no me fuera tan bien como a otras personas me hizo odiarme a mí misma". Así ha hablado la modelo Cara Delevingne sobre su depresión durante la adolescencia en una entrevista con la revista The Edit. La británica, que ha explicado en múltiples ocasiones su lucha contra los problemas mentales, ha querido reflexionar sobre el tema durante la promoción de su primer libro, Mirror, Mirror, en el que explora la soledad que ella misma vivió de adolescente a través de los cuatro protagonistas.

Durante la entrevista, la protagonista de Escuadrón Suicida o Ciudades de papel ​​​​habló de cómo sus propios amigos no la entendían y le recriminaban que era "muy afortunada". "Sé que soy la chica más afortunada del mundo, lo entiendo y ojalá pudiese apreciarlo. Pero hay algo oscuro dentro de mí de lo que no puedo escapar", confesó la actriz que pensaba durante esa época.

Cuando cumplió quince años dijo basta y tuvo que dejar el colegio. "Los adolescentes pueden ser muy crueles y a mí no me interesaban las mismas cosas que a mis amigos populares. Desarrollé muy tarde. No tenía pecho y me bajó la regla muy tarde", explica. "Me sentía alienada y sola. Pensaba: ¿qué hay de malo en mí? Siempre quise gustar a la gente, así que nunca me enfadé; dirigí esa ira contra mí misma".

Delevingne, que tiene más de cuarenta millones de seguidores en Instagram —muchos de ellos adolescentes—, cuenta que solían confundirla con un chico por vestir y peinarse diferente al resto de sus compañeras. "Lo odiaba", confiesa.

I can't believe my book #MirrorMirror is coming out so soon – 5th October!! To celebrate, there are 500 of these cool Mirror, Mirror tote bags up for grabs to anyone that has pre-ordered a copy of the book or a ticket to one of my events (UK ONLY). Go to the link in my bio to enter and be in with a chance of winning one! Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 7:44 PDT

"Me odiaba a mí misma por estar deprimida, odiaba sentirme deprimida, odiaba tener sentimientos. Se me daba muy bien alejarme completamente de cualquier tipo de emoción", explica la modelo que confiesa que "ser un adolescente era como estar en una montaña rusa hacia el infierno, pero se puede salir".

Ese es el mensaje que quiere transmitir a todos los que están pasando por lo mismo que ella experimentó durante su adolescencia. "El tiempo pasa, los sentimientos cambian y todo va a mejor", comenta la modelo y actriz, que confiesa que necesitaba tiempo para "aprender a ser feliz".

Para los que viven día a día en sus carnes la depresión, Delevingne deja un consejo. "Me habría gustado darme un abrazo a mí misma. Me habría gustado saber que todavía había algo dentro de mí, saber que no era mi peor enemigo, saber que no estaba atrapada".