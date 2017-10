El Barça pide suspender su partido de esta tarde ante Las Palmas

El Barcelona ha solicitado suspender el partido contra Las Palmas, que se debería jugar a las 16.15 horas de este domingo 1 de octubre en el Camp Nou. El club blaugrana cree, según publica El Periódico, que no se dan los condicionantes adecuados para disputar el encuentro, y así se lo ha transmitido a LaLiga.

La decisión del Barça se ha conocido poco después de que la UD Las Palmas publicase un comunicado en el que anunciaba que jugaría el partido con una camiseta con una pequeña bandera de España bordada en la parte derecha del pecho. Por la mañana, en las redes sociales del equipo catalán, se anunciaba el partido y se recordaban antiguas victorias ante el conjunto canario.

🔥 MATCHDAY!!! ⚽️ FC Barcelona vs Las Palmas 🏆 La Liga | Week 7 🕓 4.15 pm CET 📍 Camp Nou 📲 #BarçaLasPalmas 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/vswZlXidbf

Este tuit es de las 10 horas de la mañana de este domingo 1 de octubre.

G⚽️AL MORNING!!!

Remember this goal by @RIVALDOOFICIAL against Las Palmas? #BarçaLasPalmas pic.twitter.com/RgNO9MWdVP