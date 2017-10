Iñaki Gabilondo no se ha mordido la lengua y calificado como "gilipollas" a aquellos que han llamado "fascista" a Serrat durante la última semana.

Gabilondo ha concedido una entrevista a laSexta Noche en la que ha hablado de todo lo que se ha vivido los días previos al 1 de octubre. El periodista ha asegurado a Iñaki López que los que insultan al cantante "no saben lo que significa el término fascista".

Y deja un claro mensaje: "Si hemos llegado a un punto en el que uno no puede expresar su opinión, estamos perdidos".

"Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie", aseguró el cantante tras ser preguntado por el referéndum, que calificó la votación ilegal como "no transparente" y alertó de la "gran fractura social" que se ha creado en Cataluña.