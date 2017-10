Jim Parsons, el actor que da vida a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, es de nuevo el intérprete mejor pagado de la televisión estadounidense. A día 1 de junio de 2017, Parsons ganó 27,5 millones de dólares (unos 23,4 millones de euros), alzándose en el primer puesto por tercer año consecutivo.

A Parsons le siguen, dentro de este ranking publicado por Forbes, sus compañeros de la serie Johnny Galecki —en la serie, Leonard Hofstadter— con 26,5 millones de dólares (unos 22,5 millones de euros), Simon Helberg —en la serie, Howard Wolowitz— con 26 millones de dólares (unos 22 millones de euros) y Kunal Nayyar —en la serie, Rajesh Koothrappali— con 25 millones de dólares (unos 21,2 millones de euros).

"Cuando leí el guión de Big Bang, el papel de Sheldon me pareció realmente especial. No diré que pensé que sería el éxito que es hoy, pero se me presentó un papel que, con sus rarezas, encajaba muy bien conmigo", declaró Jim Parsons en una entrevista a Variety sobre la serie que le ha dado la fama y que incluso le ha llevado a crear un spin off de su personaje.

Cada uno de los actores del reparto de The Big Bang Theory, que acaba de estrenar su undécima temporada, ha cobrado una media de un millón de dólares por capítulo, aunque la diferencia en el sueldo de Parsons se debe principalmente al contrato publicitario del actor con Intel, su papel en la película Figuras ocultas y su sección en un programa en Sirius Radio.

Con vistas al próximo año, los ingresos de Parsons tienen previsto un incremento. Aunque esta subida no se deberá a The Big Bang Theory ya que todo el reparto masculino de la serie va a reducir su sueldo 100.000 dólares en beneficio de sus compañeras Mayim Bialik (en la serie, Amy Farrah Fowler) y Melissa Rauch (en la serie, Bernadette Rostenkowski). Los beneficios del actor se deberán el próximo año a su rol como productor y narrador de la serie El Joven Sheldon.

Aunque no solo los actores de la famosa sitcom son los que conforman este ranking. También los miembros de la comedia Modern Family se encuentran entre los mejores pagados de la industria televisiva. Ty Burrell —Phil Dumphey en la serie— se coloca en el sexto puesto con 13,5 millones de dólares (unos 11,5 millones de euros) seguido de Eric Stonestreet —en la serie, Cameron Tucker— con 12,5 millones de euros (10,6 millones de dólares), Ed O'Neill —Jay Pritchett en la serie— con 12 millones de dólares (unos 10,2 millones de euros) y Jesse Tyler Ferguson, Mitchell Pritchett en la serie, quien cierra el ranking con 11 millones de dólares (unos 9,4 millones de euros).

En la clasificación también se han hecho un hueco Mark Harmon, Leroy Jethro Gibbs en la serie NCIS, que ocupa el quinto puesto con 19 millones de dólares (unos 16,1 millones de euros) y Kevin Spacey, Frank Underwood en House of Cards, quien ocupa el octavo puesto con 12 millones de dólares (unos 10,2 millones de euros). Lo que lleva a que todos los actores del top 10 sumen una cifra de 185 millones de dólares (unos 157,6 millones de dólares).