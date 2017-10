En el ámbito nupcial, hasta el concepto de sencillez se ha renovado. Balas de paja, sellos personalizados, mesa de chucherías con más de 20 tipos de golosinas, fotomatón, letras gigantes con las iniciales de los protagonistas... Hace no demasiado tiempo, una lista como esta sería surrealista y del todo heterogénea. Sin embargo, hoy no tenemos duda de que hablamos de los preparativos de una boda (y no precisamente una boda sencilla).

"Los novios quieren diferenciarse del resto de bodas y que no falte un factor sorpresa que llame la atención de sus invitados", explica Teresa Tejedor, planificadora de bodas. Marta Álvarez prefiere hablar de multitud de opciones: "Las bodas han evolucionado a un día de fiesta personalizado, donde cada pareja recrea un sueño. Como cada vez existen más opciones y están a nuestro alcance, son más los que quieren tener en su boda lo que han visto en redes sociales".

De hecho, la tendencia es, partiendo de lo que podríamos denominar una boda clásica, hacerla nuestra. "Cada vez hay menos bodas donde los novios hagan lo que 'supuestamente' se suele hacer. Nada está establecido. No hay una forma de hacer las cosas. Claro que hay protocolos clásicos, y casi todas las bodas parten de esa base, pero después nos adaptamos a cada pareja", prosigue Álvarez.

Un panorama que no tiene intención de volver atrás y en el que una boda sencilla quiere decir íntima, con menos invitados, en un espacio más recogido... pero igualmente cuidando hasta el más mínimo detalle. A la hora de buscar culpables, las redes sociales (con Instagram y Pinterest a la cabeza) tienen tanta responsabilidad como la mera comparación con bodas de familiares y amigos. "Esas bodas cercanas influyen muchísimo más de lo que parece, hasta el punto de que, a veces, parece que es una cuestión más de competir o de destacar que de simplemente celebrar un compromiso y pasarlo bien", explica Mónica Merlo, propietaria de la empresa de organización de bodas Something Old.

No hay que dejarse llevar por el pensamiento de 'vamos a ser menos que el resto'. "Una boda sencilla no es menos boda. Hacer algo fastuoso si no hay posibilidad de ello solo es apariencia. Yo prefiero las bodas en las que hay más contenido emocional, ya que se recuerdan más que las que son solo barrocas, en cuanto a menús exagerados, días de festejos, etcétera", apunta Mónica.