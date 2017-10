Barceloneses, 'paro nacional' y la incógnita de la DUI: "No sabemos", "el diálogo es complicado", "esto Merkel con una llamada lo arregla"…

Convulsas horas en Barcelona. Decenas de miles de personas llenan el centro de la ciudad por el paro nacional convocado contra las cargas policiales del pasado domingo. Se vive al minuto, al segundo. Cualquier cosa puede pasar. Y en las próximas horas y días se determinará el futuro del país. Nadie adivina qué sucederá.

En la calle se grita, se salta, se aplaude a los Mossos. Pero, ¿hacia dónde va Cataluña? ¿Qué veremos? Los pasos serán marcados mañana en el Parlament, donde se anunciará la fecha del Pleno que podría debatir una declaración unilateral de independencia (DUI). Antes, las movilizaciones en las que participan miles de catalanes también serán determinantes. ¿Qué piensan los que salen a la calle hoy? ¿Perciben ya la DUI? ¿No hay otra opción?

A mediodía, la concentración multitudinaria, convocada por estudiantes, que arrancó en plaza Universitat ha desembocado precisamente en el Parlament de Catalunya. El parque de la Ciudadela está lleno de personas con esteladas que entonan Els Segadors y gritan "Els carrers serán sempre nortes".

Marta, Judith y Mariam descansan en el césped un rato, con la bandera colgada al cuello. "No sé si se llegará a la declaración unilateral, pero no se puede dialogar con alguien que no quiere", dice una de ellas, a lo que le contesta su amiga: "No sé cómo acabará el tema, pero el diálogo parece complicado". "Con Rajoy, es imposible", sentencia la tercera.

Tres amigas, Marta, Judith y Mariam, juntas en la concentración.

"YO CREO QUE SÍ, YO CREO QUE NO"

Muy cerca están conversando Juanma y Nuria. ¿DUI? "Yo creo que sí", contesta rápido él, y ella lo mira y dice: "Yo creo que no". El primero hace su hipótesis: "El Gobierno español se va a negar a negociar un pacto por el referéndum, entonces se declarará y luego no sé qué va a pasar. Europa va a intentar que acordemos un referéndum, el Estado volverá a decir que no y ahí se proclamará la independencia".

Nuria, en cambio, dice que ya no hace falta la declaración unilateral. "Es una medida de fuerza, ya se ha visto a toda la gente saliendo a la calle, no todos eran independentistas, pero han salido sin violencia para decir que hace falta que se nos escuche". "Lo que da más miedo -prosigue- es que se cree violencia por parte del Gobierno de Madrid a través de infiltrados, nos están pasando vídeo". Y puntualiza: "Eso les daría la razón para el artículo 155, para suspender la autonomía, es su estrategia".

Ella se confiesa: "Lo estoy viviendo con mucha tristeza, no nos merecemos estos políticos que no escuchan, que hacen monólogos y solo movilizan a la Justicia para prohibir un acto democráticos y no desenmascarar la corrupción". Juanma añade: "La solución es que Europa interceda, presionar a España para que haya un pacto. Si hay independencia los Mossos seguirán esa ley, y la Policía española otra. ¿Qué quieren? ¿Una guerra entre policías".

Juanma y Nuria.

"ESTE REFERÉNDUM DARÁ PASO A OTRO VINCULANTE, COMO DIOS MANDA"

"Creo que sí". Así responde Jaume cuando se le pregunta si habrá declaración unilateral. Ha venido con sus padres desde Sant Boi. Su teoría ahora es que "este referéndum dará paso a otro vinculantes y como Dios manda. Solo es esperar que Europa mueva ficha y fuerce a España a una consulta". La palabra Europa se repite constantemente, en todas las conversaciones.

Llegar a una solución pactada durante las próximas ahora, dice Jaume, sería algo "utópico". "Las dos posiciones son muy antagónicas", apostilla mientras se escuchan el grito de "inde, inde, independencia" cerca del Parlament. "Si aplican el 155, tampoco lo vamos a aceptar, seguiremos desobedeciendo, es un momento histórico", avisa, y reconoce que está "preocupado" pero es un momento histórico: "Hacemos lo correcto".

Jaume y sus padres.

Carmen, Cristina y Pilar no han ido a trabajar hoy. Están ahora también en el parque de la Ciudadela y luego asistirán por la tarde a la gran concentración de Universitat. Su diagnóstico es que la declaración dependerá de cómo vaya el día de hoy. No ven soluciones más allá: "No a estas horas".

La única vía parta llegar a un acuerdo, comentan, es la dimisión de Rajoy. "O una moción de censura, porque creo que el PSOE a lo mejor aprovecha ahora que caiga Rajoy", indican. "No paramos de pensar todo el rato", indican, y subrayan que se vive al minuto. Ahora les toca coger fuerzas antes de la tarde, se han traído un bocadillo de casa. Durante la mañana también se pasaron por el colegio Ramon Llull, donde hubo una duras cargas el domingo, para dejar flores.

Carmen, Cristina y Pilar.

Bajo el Arc del Triomf, otro grupo de amigos que hacen huelga discuten sobre el tema. Pep dice: "Creo que intentarán detener a Puigdemont y asaltar la Generalitat. No hay información, no hay radio macuto de esto, pero es la percepción. Estamos en un país absolutamente fascista, no se puede esperar más". ¿Puede haber un giro y llegar a otra solución que no se la DUI? Su mujer contesta: "No ha ha habido durante seis años, ahora no tampoco". Y llegan a una conclusión: "Esto con una llamada Merkel lo arregla, no la UE. Ella es la persona con más poder. Tanto en un sentido como en otro, pero no nos engañemos. Esto es un mercado de interese y la UE responde a hechos consumados".

Barcelona no sabe qué va a pasar ni en el próximo minuto.

Pep, con su esposa y unas amigas.