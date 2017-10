Canciones para correr: la lista de temazos para no bajar nunca el ritmo

Cada vez hay más gente que corre y, si no corre, tiene algún runner en su círculo cercano.

Enfundarse unas zapatillas para salir a recorrer las calles resulta liberador, sirve para desconectar del estrés diario y además ayuda a mantenerse en forma. Tal es así que los hay que no paran ni siquiera en los días de frío o de calor, ni tampoco en los de alta contaminación.

Salir a correr es también el momento perfecto para escuchar música. ¿Las canciones para hacerlo? Ahí entran en juego los gustos de cada uno, pero si quieres una selección para darlo todo de principio a final de carrera, en El HuffPost hemos creado una playlist de temazos en Spotify para no bajar el ritmo ni un momento. Abróchate bien los cordones, dale al play... y ¡a correr!