DIRECTO: "Paro de país" y huelga general en Cataluña en protesta ante las cargas policiales

Cataluña afronta este martes un paro general, respaldado por la UGT y CCOO en la comunidad catalana, así como por las entidades soberanistas y casi todos los sectores, en protesta por la actuación policial del domingo durante el referéndum independentista. La Generalitat ha ordenado servicios mínimos en todos los ámbitos esenciales pero los ha revisado a la baja.

A pesar de que los sindicatos mayoritarios han denominado a esta protesta "paro de país", los impulsores originales de la movilización, los sindicatos CGT, Intersindical CSC, COS e Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), han convocado una huelga general respaldada por formaciones como la CUP.

Las Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO han anunciado que se desmarcan de la huelga, ya que "en ningún caso" van a "avalar posiciones que den cobertura a la declaración unilateral de independencia".

Inicialmente la protesta se convocó para mostrar el rechazo por las detenciones y registros policiales para evitar la consulta, pero las cargas policiales por parte de la Guardia Civil y de la Policía, que se han saldado con 893 heridos, dos de ellos graves, han hecho que se eligiera ese motivo para la protesta.

UGT y CCOO de Cataluña prevén que el paro tenga poca incidencia en la industria. La principal empresa de Cataluña, Seat, mantendrá su actividad ordinaria. La aplicación dependerá de lo que se haya pactado en cada empresa. En caso de falta de acuerdo, los trabajadores "podrán ejercer su derecho de huelga".

Los sindicatos han convocado varias concentraciones a mediodía en diferentes ciudades catalanas; en Barcelona será en la plaza Universitat. También se ha convocado una manifestación unitaria a las 18 horas que saldrá de Jardinets de Gràcia y llegará a plaza Catalunya.

Un total de 37 carreteras, algunas de ellas principales, como las autopistas AP-7, la A-7, la A-2 o la C-31, están cortadas por concentraciones de ciudadanos: 32 están cortadas totalmente al tráfico, seis registran grandes retenciones y en una, la A-7, hay un colapso provocado por una marcha lenta de tractores.

Las dos embarcaciones que el Ministerio del Interior ha fletado en el Puerto de Barcelona para alojar a agentes de la Policía Nacional alargarán su estancia al menos hasta el 11 de octubre, han informado a Europa Press fuentes del puerto catalán.

Los cruceros Rhapsody y Moby Dada atracaron en el Puerto de Barcelona el pasado miércoles en el marco del operativo del Gobierno central para intentar frenar el referéndum sobre la independencia.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que "ERC y la CUP están deseando que haya muertos en Cataluña" y ha instado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a parar la "confrontación civil" y convocar elecciones, en lugar de esconderse detrás de "turbas violentas".

En una entrevista en RNE, Hernando ha acusado a Puigdemont y a Oriol Junqueras de llevar a cabo una "política de corte nazi" para acosar al discrepante y convertir a las personas en máquinas que no piensan.

Las tres líneas de producción de la planta de la automovilística Seat en Martorell (Barcelona) funcionan a pleno rendimiento y mantienen un ritmo de fabricación de vehículos similar al de un día normal.

Fuentes del comité de empresa han confirmado que sólo un reducido número de personas ha decidido no acudir a trabajar y secundar el paro general.

Algunos han aprovechado los cortes en las carreteras para 'construir' un monumento de la cultura catalana.

El activista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha afirmado este martes que Catalunya "inicia hoy una huelga general nacional tras la brutalidad" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos que quisieron votar en el referéndum del 1 de octubre.

