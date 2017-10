Un vídeo que denuncia las 'contradicciones' del discurso de Rajoy el 1-O arrasa en Twitter

"Mariano, la represión no ha detenido la democracia. Hemos votado". Bajo este eslogan está corriendo como la pólvora por Twitter un vídeo que pretende desenmascarar las presuntas contradicciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso en la tarde del pasado 1-O.

Para ello, el vídeo contrasta frases concretas de Rajoy, como "hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña" o "España, una democracia madura y avanzada, amable y tolerante", con imágenes de la jornadas del 1-O.

No sé quién ha hecho este vídeo ni para qué. Pero retrata muy bien la contradicción que hay entre las palabras y los hechos... pic.twitter.com/fiyDH4MWVf

El vídeo, compartido por el periodista Fernando Berlín (@radiocable), ha generado cerca de 4.000 retuits y 2.900 'me gusta' en pocas horas. Así mismo, ha provocado decenas de comentarios:

El vídeo simplifica lo que paso . No es del todo cierto !!!

En democracia se debate y se vota.Si alguien no quiere vivir en tu edificio no le obligas a quedarse.Q pague la derrama se vaya y venga d visita a tomar café, seamos mejores q algunos políticos, no es difícil.