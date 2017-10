La cita más desagradable de 'First Dates' dejó a las camareras con esta cara

Adolfo, madrileño de 38 años y un habitual de los programas televisivos, volvió a First Dates (Cuatro) este martes con la esperanza de, esta vez sí, encontrar a su media naranja. Sin embargo, el resultado de su cita poco tuvo de dulce. El programa le emparejó con Laia, barcelonesa de 34 años. Como se encargó de dejar bien claro, no era para nada su tipo de mujer.

"¿A ti cómo te gustan las mujeres?", inquirió Laia. "A mí me gusta una chica alocada, disparatada, a poder ser rubia. Un tipo Patricia Conde. Patricia Conde me encanta", se sinceró él.

Adolfo vuelve en busca de una nueva oportunidad y hoy su cita será con Laia #FirstDates447 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/E6rKtqq0Iq — First dates (@firstdates_tv) 3 de octubre de 2017

"Yo soy dos Patricias Condes", aseguró Laia en un momento aparte con las cámaras del programa. "¿Qué hacemos aquí?", se preguntó.

Laia se fue calentando y espetó a su cita: "¡Patricia Conde, ven! Mira qué partidazo tienes aquí". Adolfo no entró en la provocación y le preguntó cómo le gustaban a ella los hombres. "Que sea sarcástico, que sea gracioso e inteligente. O sea, lo que no eres tú. ¡Pam!", respondió. "Zas, en toda la boca", contestó él.

"Tú no puedes decir a una mujer 'me gustan rubias'... todo lo contrario que soy yo. ¿Pero estamos locos? Cojo y me piro, tío. O te vas tú, yo me acabo la cena tranquilamente", prosiguió una enfadada Laia.

Adolfo aseguró que no estaba a gusto y llamó a las camareras para anunciar que abandonaba la cita: "¡Mi tiempo es oro!". La tensión no acabó ahí. Antes de marcharse, Adolfo le afeó que fuera malhablada y ella a él, "sus chistes de mierda".

"Esta es la clase de personas que digo que son tontos del culo en el sentido de que no saben tratar a una mujer. Igual sí es verdad que yo soy un poco chunga", reconoció Laia a la camarera Lidia Torrent cuando se quedó sola. Puedes ver la cita al completo aquí.