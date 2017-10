Puigdemont: "Ya me siento el presidente de un país libre"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido en un periódico alemán sus aspiraciones independentistas para Cataluña: "Ya me siento el presidente de un país libre", ha sentenciado, en el marco de una entrevista en la que se le ha presentado como el jefe del Gobierno "rebelde".

La entrevista, publicada este miércoles por el periódico Bild —el más vendido en Alemania—, se suma a la ronda realizada en estas últimas semanas por diversos medios europeos y que ha incluido declaraciones recientes a la radiotelevisión pública británica.

En una entrevista de la BBC grabada antes de la declaración institucional del Rey Felipe VI de este martes, Puigdemont también prometió aplicar la ley del referéndum: "Vamos a declarar la independencia 48 horas después de que sean oficiales todos los resultados".

EXCLUSIVE @BBCNews interview with Catalan President Carles Puigdemont - watch/listen to BBC News in coming hours and tomorrow pic.twitter.com/I7YsYTQh3u