Wismichu reconoce que dio un botellazo a un joven tras una discusión por el 1-O

"En los últimos días ha surgido un rumor que dice que supuestamente me he pegado con una persona y le he dado un botellazo. Bien, no es un rumor. Es una realidad". Así comienza el relato del popular youtuber Wismichu (Ismael Prego, de 24 años) acerca de un incidente que protagonizó el 1-O y del que ha querido ofrecer su versión en un vídeo de casi 12 minutos.

"La he cagado y aquí estoy, admitiéndolo", asegura mirando a la cámara. El youtuber narra que viajó a Galicia para ver a su familia y amigos y celebrar con ellos su cumpleaños —que es el 5 de octubre—. En una noche de fiesta acabó en casa de una chica que les quería invitar a una cerveza a él y a sus amigos. Señala que el problema surgió cuando llegó uno de los compañeros de piso de la anfitriona, de quien afirma que estaba borracho. "Ya vino con unas formas que no nos gustaron nada. De hecho, me miró y dijo: '¿Qué cojones hace este payaso en mi casa?", añade.

El youtuber sigue contando que el joven, de quien no se revela la identidad, se sentó a su lado en un sofá mientras veían vídeos y hacía "comentarios muy despectivos". "Me repetía mucho esto de '¿No te das vergüenza a ti mismo?", puntualiza Wismichu. "Había momentos en los que realmente parecía amenazante. Yo me reía, intentaba pasar y seguíamos viendo vídeos a lo nuestro hasta que surgió el tema determinante que causó toda la pelea [...] al hablar de Cataluña [lugar de residencia del youtuber] salió el tema del dichoso referéndum".

Por mucho que os lleven al limite no hagáis lo que yo: https://t.co/HoZOeiTgjE — Ismael Prego (@Wismichu) 1 de octubre de 2017

"Les dejé clara mi posición, que es totalmente neutral [...] lo que no me parece bien es que no se deje votar", recalca. "Al decir esto el chaval se volvió loco y empezó a decir un montón de burradas", continúa. Según cuenta Wismichu, intentó razonar con él y argumentar su postura.

La discusión se fue calentando hasta que en un momento el joven le echó: "Tú, puto payaso, no quiero que una persona que piensa como tú pise esta casa más". Según Wismichu, llegó incluso a agarrarlo de la pechera. "Me cagué", reconoce.

"Como el tío me tenía agarrado no se me ocurrió otra cosa más que soltarme dándole con lo primero que tenía en la mano, que era una botella. Actué mal, sí, lo sé, pero lo hice instintivamente, para defenderme. Lo peor de todo es que tengo todo borroso a partir de ahí", añade. Wismichu salió corriendo a la calle y se recuerda llorando. En ese momento enseña a la cámara camiseta rota en el incidente.

"Llevo desde ese día sintiéndome como una puta mierda. En parte por miedo, porque no sé quién es este chaval, ni de qué es capaz [...] en parte también por los comentarios de la gente, que me está llegando a amenazar de muerte en foros [...] en parte también porque yo no soy así, me siento fatal conmigo mismo [...] y he jodido a mi familia y amigos. Al día siguiente me tenían preparada una fiesta de cumpleaños y les dije 'No quiero nada", apunta.

El youtuber apoya su versión en un vídeo que circuló al día siguiente en el que unas personas hacían un llamamiento para localizarlo y que así "pudiesen venir a por mí". "Ni quise bronca en ningún momento, ni le pegué por sus ideales, simplemente tenía miedo y me defendí", se justifica, antes de relatar otros episodios de acoso y agresiones sufridos. "Si algo he aprendido de esta experiencia es que no merece la pena discutir con gente así", reflexiona. "Y menos de política".

En un añadido grabado al día siguiente, Wismichu asegura que no piensa dedicar más vídeos a este asunto: "Solucionaré las cosas que tenga que solucionar por las vías judiciales porque sí, yo la he cagado pero esa gente no sólo también me ha agredido a mí, sino que también han cometido un delito de odio y discriminación y también están intentando destruir mi imagen, así que tomaré las medidas necesarias".