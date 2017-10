Madrid, ocho y poco de la tarde. Los Javis llegan corriendo, justos de tiempo. Como les pasa todos estos días, vienen de algún sitio para saltar rápidamente a otro. No pueden entretenerse demasiado, pero regalan todo el tiempo que su apretada agenda les permite. La terraza de Gran Vía 32, donde se encuentran los estudios de la Cadena Ser, es el marco para ver cómo cae la noche sobre Madrid, su ciudad, donde lleva representándose la obra de teatro que les ha dado la fama, convertida hace pocos días en uno de los estrenos más exitosos y esperados del cine español.

Porque esos Javis, que nada más llegar y dar un par de besos apretados buscan un enchufe como agua en el desierto para cargar sus exhaustos móviles, son Javier Calvo (Madrid, 1991) y Javier Ambrossi (Madrid, 1984), los creadores de La Llamada. Ellos, con el objetivo de darle algo de trabajo a su amiga Belén Cuesta, entonces una actriz parada y desesperada, concibieron una obra de teatro que se representaría en el hall del Teatro Lara de Madrid durante cuatro días. De aquello han pasado cuatro años y 300.000 espectadores.

Calvo y Ambrossi llegan a la entrevista tras pasar por San Sebastián y estrenar la adaptación cinematográfica de la obra (en una multitudinaria premiere en Madrid en la que Ambrossi le pidió matrimonio a Calvo ante cientos de personas), a dos días de irse a presentarla a Japón y cuando les quedan dos semanas para mudarse a Barcelona y entrar a formar parte del profesorado de la nueva academia de Operación Triunfo. Con el cielo de Madrid apagándose a sus espaldas y tras un divertido "¡En esta terraza me suicidé yo!... En un corto, claro!", por parte de Javier Calvo —ambos tuvieron una etapa como actores—, comienza la tanda de llamadas, perdón, preguntas. Sus respuestas, rápidas como metralletas y muy compenetradas (tanto que comparten hasta micrófono), no tienen desperdicio.

¿En qué momento de vuestras vidas sentisteis la llamada del cine?

Javier Calvo: Cuando salí de ver Volver del cine con mis padres —yo soy muy pequeño, eh—.

Javier Ambrossi: A mí me marcó mucho Lucía y el sexo, que me la recomendó mi madre en un ataque. Yo era muy pequeño, no era para recomendar a un niño tan pequeño. Pero la llamada real, real, real, fue cuando [el productor de cine] Enrique Lavigne dijo: "Dirigid vosotros La Llamada". Y yo fui como "No, no, no", y Javi [Calvo] fue como "Sí, sí, sí".

Javier Calvo: Venga, lo hacemos y ya vemos [título de una canción de la película y nombre de su productora].

Las nuevas camisetas de @lallamada_ son LO MÁXIMO! LO HACEMOS Y YA VEMOS! Con un diseño maravilloso de @damepistachos! Todos los findes las tenéis en el teatro y también podéis encargarlas en la web, lallamadaelmusical.es! Una publicación compartida de Javier Calvo (@javviercalvo) el 19 de May de 2017 a la(s) 7:03 PDT

¿Por qué os vino esa llamada de Dios, ese concepto divino?

J. Calvo: Tenía en la cabeza hacer una historia en un campamento de verano, un campamento cristiano en el que surgía el amor entre dos chicas...

J. Ambrossi: ... y a mí siempre me había obsesionado la historia de una conocida de mi hermana cuya familia la había educado en la religión, en el cristianismo, y cuando ella decidió que iba a dejarlo todo para ser monja su familia se entristeció mucho y le pidió que no lo hiciera. Siempre me había obsesionado mucho la idea de la contradicción y el límite, hasta dónde cree uno, cuando llega la hora de la verdad no creemos tanto.

J. Calvo: Y luego queríamos hablar de nuestra llamada al mundo del cine y lo mal que lo habíamos pasado como actores, intentando encajar y no ser nosotros mismos. Todo se tradujo en una llamada de Dios pero al final es una metáfora para hacer lo que nos gusta. Queríamos hacer una comedia costumbrista sobre un campamentito al que de repente viene Dios a ver y la que se forma. Nos parecía una premisa muy divertida.

J. Ambrossi: ¿Pero en la vida real no nos ha llamado Dios, no? De momento, no.

J. Calvo: No. Hoy me ha llamado Mario Vaquerizo. Y Alaska. Que es un poco comparable. [Risas]

Queríamos hablar de nuestra llamada al mundo del cine y lo mal que lo habíamos pasado como actores, intentando encajar y no ser nosotros mismos. Todo se tradujo en una llamada de Dios pero al final es una metáfora para hacer lo que nos gusta". Javier Calvo, director y creador de 'La Llamada'

Esta peli es una llamada al acción, al optimismo, al buen rollo. ¿Es eso lo que transmite?

J. Ambrossi: Total. Queríamos que fuera un empujón, un abrazo a toda esa gente que está luchando por encontrar su lugar en el mundo y un canto a la libertad, a que cualquier camino es válido y que si tú eres tú mismo vas a encontrarlo.

J. Calvo: Es también lo que cuenta Paquita Salas y toda nuestra obra. ¡Uy, nuestra obra, ni que fuera yo Camilo José Cela! Todas las cosas que hacemos, todas hablan de un poco de eso, de encontrar tu lugar en el mundo, de encontrar el éxito aunque no sea el éxito que tú creías.

Estoy de visita en las oficinas de Netflix. ¡Y como que me llamo Paquita Dalas que me van a ver! Una publicación compartida de Paquita Salas (@paquitasalasps) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 1:04 PDT

J. Ambrossi: Queríamos que fuera una fiesta, que transmitiera alegría y que transmitiera sobre todo respeto. Que el respeto sólo se recibe dando respeto. Que parece una tontería pero no. A la gente le gusta, le llega y nos están escribiendo un mensaje por segundo en Instagram, en Twitter... de lo mucho que les gusta, que les toca, pero nosotros no hemos pretendido decirle a nadie lo que tiene que hacer, solo hablábamos de nosotros.

J. Calvo: Hemos conseguido hacer el cine que queríamos, que puede ser un cine con una reflexión profunda sin perder la festividad y soltando las imposturas, que no tiene por qué estar reñido un material que tenga profundidad intelectual y a la vez sea divertido y festivo.

Queríamos que fuera una fiesta, que transmitiera alegría y que transmitiera sobre todo respeto. Que el respeto sólo se recibe dando respeto". Javier Ambrossi, director y creador de 'La Llamada'

La llamada de Jorge Javier Vázquez, productor de la película, ¿la hicisteis, la recibisteis... cómo fue?

J. Ambrossi: La hizo José Corbacho [también productor de la película]. Le llamó para ver si se quería meter en el proyecto. Pero en realidad la primera llamada de Jorge la recibimos, porque fue a ver La Llamada al teatro y lo dijo en Sálvame Deluxe dijo: "He ido a ver una obra maravillosa de dos chicos, Javier Calvo, Javier Ambrossi, y me ha encantado, qué talento tienen".

J. Calvo: Y nos vino muy bien, porque se llenó el teatro el fin de semana siguiente. Es mucho poder de convocatoria.

J. Ambrossi: A raíz de eso se involucró en el proyecto.

¿La llamada del matrimonio en plena sala de cine, esa locura?

J. Calvo: Él me lo ha propuesto, ahora tiene que organizarlo...

J. Ambrossi: Yo quería explicarle a la gente que estaba en el estreno que la peli habla del amor, que está hecha por amor, que todo lo que rodea a este proyecto era por amor y ¡ya!

J. Calvo: Es nuestro próximo proyecto. A ver si en Flooxer o dónde, a ver dónde se emite [risas]

J. Ambrossi: A mí me gustaría hacer una cosa tipo Las Vegas... Algo que nos representara a nosotros.

J. Calvo: ¿Una fiesta, no? Una fiesta.

¡Alucinante! Los Javis se piden matrimonio en el preestreno de @LaLlamadaLaPeli !! 🤵🏻💍🤵🏻 Pero q bonitooooo!! Enhorabuena chicos! 👏🏼🙌🏼 pic.twitter.com/mT3MySfmfE — Lucia (@Luziliya) 26 de septiembre de 2017

Llamadas que esperáis o que no esperáis: ¿la de la Academia de Cine?

J. Ambrossi: No, no...

J. Calvo: La espero. Yo la espero, claro que la espero. ¡La quiero! La estoy esperando...

J. Ambrossi: La esperamos pero con muchísima modestia y muchísima humildad, sería un regalazo.

La llamada de la Academia de Cine la esperamos, pero con muchísima modestia y muchísima humildad, sería un regalazo". Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores y creadores de 'La Llamada'

¿La llamada de Hollywood?

J. Calvo: También, también la esperamos.

J. Ambrossi: Esa creo que la peli es tan universal que podría suceder.

J. Calvo: ¡Las dos podrían suceder!

¿Y la llamada de Broadway?

J. Calvo: Esta yo creo que es más difícil por los derechos de Whitney Houston, que ya tiene su propio musical.

J. Ambrossi: Lo veo más complicado, pero creo que la peli podría tener un remake maravilloso con muchas actrices de Hollywood que ya tenemos pensadas

J. Calvo: Se van a hacer mayores...

J. Ambrossi: Y la llamada de los Goya yo no digo que no la quiera, digo que me abruma tanto que prefiero decir que... [lo dejan en el aire entre risas nerviosas]

Entonces, ¿a qué actrices de Hollywood haríais una llamada?

J. Calvo: Yo quería Selena Gómez, Miley Cyrus, Kristen Wiig como Milagros y una Whoopi Goldberg para hacer un homenaje a Sister Act y un Tom Jones de Dios.

J. Ambrossi: Pero yo creo que ya nos hemos quedado mayores...

J. Calvo: Sí, las chicas jóvenes tiene que ser nuevas. Me gusta mucho la de Pitch Perfect [Dando la nota], Hailee Steinfield.

J. Ambrossi: O de Milagros. De Milagros hemos hecho una encuesta en Twitter, esta actriz de Unbreakable Kimmy Schmidt que no sé cómo se llama... [Ellie Kemper ]

J. Calvo: Yo quiero que sea Kristen Wiig, que me gusta mucho.

J. Ambrossi: Susana yo me iría por una mundo latino...

J. Calvo: ¡Tu amiga!

J. Ambrossi: Diane, Diane Guerrero, de Orange is the new black. Y canta increíble. Íbamos juntos al clase de interpretación.

J. Calvo: Es que claro, es artista [risas].

J. Ambrossi: Me he hecho cursos [risas].

Arriba, Kristen Wiig y Ellie Kemper, y en la foto grande Hailee Steinfield. Abajo, Whoopi Goldberg y Diane Guerrero.

¿No habéis recibido la llamada de algún actor pidiendo papeles? Porque casi todas vuestras protagonistas son chicas...

J. Calvo: ¡Qué va! Secun de la Rosa, Richard [Collins- Moore], Brays [Efe]...

J. Ambrossi: ¡Pero si sólo hemos hecho una película, una pequeña serie...! Todo está por ver.

J. Calvo: Algún día haremos una de chicos.

J. Ambrossi: Además cada vez me gustan más. Antes estaba separado del mundo de los actores y muy cerca del de las actrices pero últimamente estoy disfrutando mucho de su talento.

¿A quién se le ocurrió hacer la llamada Esty Quesada, la youtuber Soy una pringada?

J. Calvo: A mí. La había visto, no era tan famosa todavía, el año siguiente ya empezó a hacerse famosa pero a mí me gustaba ya de antes. Buscábamos una actriz gordita porque todas estaban muy delgadas y yo no podía soportarlo, tanta delgada. Quería una gorda.

¿Cómo vivisteis la llamada de Operación Triunfo?

J. Calvo: Estábamos en la playa y a Javi le llamó Tinet [Rubira, productor ejecutivo de Gestmusic y responsable de OT]

J. Ambrossi: Me mandó un mensaje privado Tinet Rubira y me dijo que quería hablar con nosotros. Le dije a Javi: "¿A que nos van a proponer ser profesores de la Academia?". Y dije, ¡qué barbaridad! Nos llamó y me puse muy nervioso, la verdad, pero me hizo mucha ilusión, la verdad.

J. Calvo: Es que tú siempre has tenido mucha vocación de profesor.

J. Ambrossi: A mí me encanta. Es que he hecho tanto curso, tanta cosa, tanto libro... que me encanta.

¿De quién no dejaríais pasar ESA llamada?

J. Ambrossi: De mucha gente, no sé, alguien así... [Se la piensan] ¡De Letizia Ortiz! [risas]

¿Creéis que habrá visto La Llamada?

J. Calvo: No, no la ha visto. Lo sabríamos.

J. Ambrossi: No, por eso. Le enviamos una carta, a Protocolo, para invitarla. Pero no...

J. Calvo: Pero Protocolo no. No contesta Protocolo. [Risas]

J. Ambrossi: La reina está muy bien. ¿No querrías la llamada de la reina?

J. Calvo: Pues no, me interesan más otras. Ehhh... Es que hemos tenido muchas llamadas que nos interesaban. Por ejemplo, tú has tenido la de Lydia Bosch, que fue...

J. Ambrossi: ¡Uf! Yo tengo unas notas de audio de Lydia Bosch... La adoro.

J. Calvo: Pero yo... ¿de quién espero yo esa llamada? Yo...

J. Ambrossi: ¡No sé chico, pero corta ya!

¿A quién pondríais en espera si os llama?

J. Ambrossi: Yo creo que no somos nosotros muy de hablar mal de nadie ni de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero hay como un universo político crispado que es como para decir...

J. Calvo: ¡A todo el que esté enfadado! ¡A todo el que esté enfadado!

J. Ambrossi: Que piensen lo que están haciendo. Hay una generación de personas que han creado este mundo que deberían ser responsables, no los jóvenes que están construyendo su pequeño universo. Me encantaría decir: ¿qué es lo que habéis creado? ¿Os estáis dando cuenta?

. Hay una generación de personas que han creado este mundo que deberían ser responsables, no los jóvenes que están construyendo su pequeño universo. Me encantaría decir: ¿qué es lo que habéis creado? ¿Os estáis dando cuenta? Javier Ambrossi, director y creador de 'La Llamada'

¿Cuál es la mejor llamada que habéis recibido desde el estreno?

J. Calvo: La llamada de los resultados de taquilla y que la gente está interesada de la película y la gente va al cine a verla. Estamos detrás de las grandes superproducciones y eso es alucinante.

J. Ambrossi: La llamada de la gente, ¿no?

J. Calvo: La llamada de la gente. ¡Habla pueblo habla!