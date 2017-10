Las mejores viñetas sobre lo que está pasando Cataluña

Desde hace semanas, las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de viñetas que tratan de explicar visualmente lo que está ocurriendo en Cataluña. Y no sólo en España: The Telegraph, The Economist, The New York Times... Varios dibujantes internacionales también han expresado lo que han sentido estos días respecto al referéndum catalán, a la brutalidad policial y a la actuación del Govern y del Gobierno central.

A continuación, hacemos una recopilación de las viñetas más sonadas de lo que está pasando en Cataluña.

En medios internacionales:

La viñeta de The Economist: "Votar es la parte fácil", le dice Theresa May a Puigdemont. pic.twitter.com/KAOaIxhlD4 — Ana Núñez-Milara (@a_nmilara) 5 de octubre de 2017

La viñeta del dibujante britanico Ben Jennings en

The @guardian pic.twitter.com/4NqCZsDQKM — Jose Menendez Zapico (@zapi) 1 de octubre de 2017

En España:

El impulsor. Una hipotética República Catalana en mi viñeta de @eldiarioes https://t.co/wRNBz9vbxn — Bernardo Vergara (@BeVergara) 2 de octubre de 2017