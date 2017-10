El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha causado indignación este lunes por el paralelismo que ha establecido entre Carles Puigdemont y Lluís Companys, expresidente de la Generalitat, que fue encarcelado tras proclamar una república catalana el 6 de octubre de 1934.

"La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", ha resaltado Casado en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, que ha presidido el jefe del Ejecutivo y presidente de la formación, Mariano Rajoy.

Sus palabras han causado una gran indignación, puesto que Companys fue fusilado en 1940 por Franco, pero Casado ha aclarado después que se refería a lo que ocurrió en 1934, cuando la II República ordenó su detención.

Aún así, sus palabras le han hecho merecedor de duras críticas. Pablo Iglesias, Gabriel Rufián, Raúl Romeva, Ada Colau o Pablo Echenique son algunos de los líderes políticos que han cargado contra su comparación:

PP spokesman: "Maybe he who declares independence will end up like his predecessor." President Companys was shot by Franco's government. pic.twitter.com/V2Wf2qvBX6