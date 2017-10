Un capítulo de 'Rick y Morty' provoca un cataclismo en McDonald's

Rick y Morty es una de las mejores series de animación de este siglo. Sin ninguna duda. Dan Harmon —creador de la infravaloradísima Community— y Justin Roiland han conseguido inventar un universo loco en el que absolutamente todo puede ocurrir.

Las dos primeras temporadas han sido un éxito sin precedentes tanto en España —donde se puede ver en TNT y en Netflix— como en Estados Unidos. Tal es el poder de la serie que ha hecho tambalear —no tanto— los cimientos del todopoderoso McDonald's.

El primer capítulo de la tercera temporada ha servido para traer de vuelta a McDonald's una salsa exclusiva que se lanzó en 1998 para promocionar el lanzamiento de la película de Disney Mulan: la ahora ultra famosa salsa Szechuan.

Tras la aparición de la salsa en el 3x01 los fans de Rick y Morty se volvieron locos y Mike Haracz, mánager de innovación culinaria de la compañía, anunció que lanzarían una edición superlimitada de la salsa el 7 de octubre.

LA POLICÍA HA TENIDO QUE INTERVENIR

Tal ha sido la locura que en Palm Beach, Florida, el McDonald's local tuvo que llamar a la policía después de que algunos de los seguidores se pusiesen violentos con miembros del restaurante por no tener la salsa.

Cops are at Wellington McDonalds where tons of angry people lined up for hrs for Rick and Morty Szechuan sauce only to learn they had none pic.twitter.com/3T272osid4 — Lulu Ramadan (@luluramadan) 7 de octubre de 2017

"Policía en el McDonald's de Wellington donde una multitud enfadada esperó durante horas para conseguir la salsa Szechuan de Rick y Morty cuando no tenían ninguna"

Y McDonald's, ante el aluvión de mensajes y enfados tuvo que emitir un tuit:

The best fans in the multiverse showed us what they got today. We hear you & we're sorry not everyone could get some super-limited Szechuan. — McDonald's (@McDonalds) 7 de octubre de 2017

"Los mejores fans del multiverso nos mostraron lo que pueden llegar a hacer hoy. Os escuchamos y lamentamos que no todo el mundo pueda conseguir esta edición súper limitada de la salsa Szechuan"

Los que se quedaron sin salsa se molestaron mucho:

Por el momento y según informan desde SensaCine esta salsa no estará disponible en los McDonald's de España.

¿Qué hará la compañía, ampliará la oferta?