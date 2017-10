DIRECTO: Todo sobre la declaración de Puigdemont en el Parlament

20.52 Del éxtasis al silencio

Las cerca de 30.000 personas que se han concentrado en el paseo Lluís Companys de Barcelona, cerca del Parlament, han seguido en silencio el discurso de Carles Puigdemont, en medio de aplausos en momentos clave como cuando se ha recordado a los heridos el 1-O, para estallar de júbilo cuando Puigdemont ha afirmado que asumía el mandato de que Cataluñaa sea un estado independiente en forma de república.

Sin embargo, acto seguido, cuando ha apostado por suspender los efectos de la declaración, a la espera de iniciar un diálogo en las próximas semanas, la multitud ha reaccionado con algunos silbidos y un silencio mayoritario.

20.48 Mientras Anna Gabriel habla...

David Fernández, miembro de su partido, abandona el Parlament.

20.45 "No podemos callarnos ante esta suspensión"

Anna Gabriel asegura que los diputados "no son un actor principal, lo son los ciudadanos, que han demostrado lo que quieren y que han decidido plantar cara a un Estado autoritario". "Nosotros no podemos suspender nada", dice la diputada de la CUP.

"Mediación y negociación, ¿con quién? ¿Con un Estado español que utiliza el terror, que despliega policías por todo el territorio?".

20.38 Anna Gabriel sube a la tribuna

"Nosotros habíamos preparado una intervención coral en diferentes idiomas, porque somos conscientes de que este pleno está siendo televisado para todo el mundo", comienza la diputada de la CUP. "Creemos que hoy tocaba proclamar solemnemente la República catalana y quizás hemos perdido una ocasión".

"Creemos", asegura, "que el único medio de negociar con el Estado español es la República catalana": "La república que los fascistas nos quitaron".

"Lo que podemos ofrecerle a Europa es una República donde no quepa el miedo, una República refugio frente a la guerra y la xenofobia".

20.31 García Albiol: "Quería romper España y lo que ha conseguido es despertar un sentimiento positivo hacia ella"

20.30 Joan Coscubiela (SíQueEsPot): "Siempre hemos defendido el diálogo"

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha considerado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado la razón a su partido porque ha abogado por el diálogo.

"Siempre hemos defendido el diálogo y hemos dicho que es la única solución. Y que hasta el último minuto teníamos tiempo. Por fin, Carles Puigdemont nos ha dado la razón", ha manifestado en Twitter.

Sempre hem defensat el diàleg i hem dit que és la única solució. I que fins el darrer minut teniem temps. Per fí @KRLS ens ha donat la raó — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 10 de octubre de 2017

20.15 La primera reacción del Gobierno: "Inadmisible hacer una declaración implícita de independencia y suspenderla de manera explícita"

El Gobierno considera que es inadmisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita", en alusión al discurso de esta tarde del presidente catalán, Carles Puigdemont, en el Parlament.

Fuentes del Gobierno han asegurado a Efe que no se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum, que está suspendida por el Tribunal Constitucional, y tampoco se puede dar como válido el supuesto recuento de un referéndum "fraudulento e ilegal".

"Ni mucho menos" dar por sentado que los catalanes han dicho que quieren independencia, han agregado las fuentes, que han insistido en que no es admisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".

20.13 Pablo Iglesias agradece que no haya ha habido DUI

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha agradecido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "no haya declarado unilateralmente" la independencia de Cataluña, y ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que a partir de ahora "apueste por el diálogo" e incluso por la mediación.

Puigdemont no ha declarado la independencia. Pedimos a Rajoy que asuma el diálogo, las vías políticas y escuche también a Europa 👇 pic.twitter.com/BmgbvFs7th — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 10 de octubre de 2017

En declaraciones en el Congreso tras escuchar el discurso de Puigdemont en el Parlament, Iglesias ha señalado que han sido muchos, entre los que se han incluido, los que han transmitido al Govern que una declaración unilateral de independencia "no sería legítima ni favorecería las justas aspiraciones de los catalanes".

20.07 "El problema no es España, no es Europa, no es la legalidad"

Miquel Iceta asegura que "el problema lo tenemos entre nosotros".

20.05 Discurso completo de Carles Puigdemont en el Parlament

20.04 Mensaje de la CUP

Nosaltres, com la gent, avui hem vingut a proclamar la República! #sensepor — CUP #Independència (@cupnacional) 10 de octubre de 2017

20.02 Iceta: "Hoy no estamos ante lo que usted ha dicho"

"Usted no puede suspender algo que no ha declarado", le dice Iceta a Puigdemont. "Porque no se han cumplido los supuestos que se recogen en la ley de referéndum. El 38,7% no es el pueblo de Cataluña. Con ese apoyo, no pueden declarar la independencia".

20.00 La agrupación Arran carga contra Puigdemont: "Traidor"

La organización juvenil de izquierda radical Arran ha acusado este martes al presidente catalán, Carles Puigdemont, de incurrir en una "traición inadmisible" por suspender los efectos de la declaración de independencia para buscar un diálogo.

"Estamos asistiendo a una traición inadmisible. Hoy @KRLS (Carles Puigdemont) frena el mandato popular claro y rotundo del referéndum", ha escrito Arran en su cuenta de Twitter tras la intervención de Puigdemont en el Parlament.

Al Passeig de Sant Joan es respira ràbia i indignació. Milions de persones ferides, per a això? No teniu vergonya, @JuntsPelSi. #10oct — Arran #Independència (@Arran_jovent) 10 de octubre de 2017

19.57 Iceta: "Vamos a ver si lo entiendo..."

El líder del PSC, en la tribuna: "A ver si lo entiendo. Usted ha dicho asumir un mandato y luego ha suspendido una independencia que no ha declarado".

19.53 Arrimadas blande el pasaporte español en la tribuna del Parlament

"No pienso permitir que a mis padres les pidan el pasaporte para venir a verme, porque si hay independencia, dejaremos de formar parte de la Unión Europea".

19.50 "Ha puesto en peligro la autonomía"

"Ha puesto en peligro esta institución, que se pasó década tapiada por una dictadura. Ha puesto en peligro la autonomía", asegura Arrimadas, que remacha: "La han pulverizado con su irresponsabilidad".

19.47 "Esto no va democracia, esto va de fronteras"

Inés Arrimadas insiste que el movimiento independentista se basa "en una identidad exluyente" y repasa algunas manifestaciones pasadas de Oriol Junqueras y otros líderes independentistas para concluir: "Es el nacionalismo que está en la antítesis de la Unión Europea".

"Está usted solo, señor Puigdemont", le dice la líder de Ciudadanos en Cataluña al presidente de la Generalitat. Y le pide que "evite decir que el pueblo de Cataluña está unido, porque no lo está. Lo que usted ha hecho ha sido dividirnos, insultarnos, señalarnos".

19.43 Inés Arrimadas sube a la tribuna

"Por fin están ustedes donde siempre han querido. No llevaban un referéndum en su programa porque querían declarar la independencia a toda cosa. El 1-O ha sido la coartada".

La líder de la oposición en Cataluña asegura que "una declaración de independencia, aunque sea suspendida o en diferido, es una declaración de independencia y es un golpe al sentido común".

19.42. Termina Puigdemont y la CUP no aplaude

El discurso de Puigdemont recaba sólo los aplausos de los diputados de Junts pel Sí.

19.40 "Pido que el Gobierno escuche"

"Si no a nosotros, sí a quienes piden una mediación y le solicitan que abandone la vía por la que ha optado". "El conflicto entre España y Cataluña", asegura Puigdemont, "puede resolverse de manera pacífica. Por nuestra parte, no quedará".

19.35 "Asumo el mandato de que Cataluña se convierta en una república independiente"

"Las urnas, bajo una lluvia de golpes de porra, dicen sí a la independencia", afirma Puigdemont. Repasa la ley de transitoriedad y "presenta los resultados del 1-O". "Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república". Grandes aplausos.

Pide que "el Parlament suspenda los efectos de la independencia durante unas semanas para que se abra un período de diálogo".

19.33 "No somos unos delincuentes, no somos unos locos, no somos unos golpistas, no somos unos abducidos"

"Y no hemos encontrado interlocutor en el pasado ni lo hemos encontrado ahora". Puigdemont carga contra el Rey y comienza a hablar en castellano para transmitir "un mensaje de voluntad y diálogo político". Critica el mensaje "que les trasladan los medios" y afirma: "No somos unos delincuentes, no somos unos locos, no somos unos golpistas, no somos unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar".

"No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario: nos queremos reentender mejor porque hoy, y desde hace mucho años, la relación no funciona".

19.28 Puigdemont habla de "proceso de recentralización" y repasa las consecuencias del 9-N

"Millones de ciudadanos han llegado a la conclusión", dice Puigdemont, "de que no sólo para mantener nuestro autogobierno, sino también nuestros valores, la única respuesta era la independencia".

El president de la Generalitat asegura que Artur Mas y su equipo "han sido inhabilitados y multados de forma arbitraria".

19.23 "Cataluña ha contribuido tanto como el que más a la consolidación de la democracia española"

"Cataluña creyó que la Constitución de 1978 podía ser un buen punto de partida para su bienestar social y económico", afirma Puigdemont, "pero hemos comprobado que el Estado no sólo lo veía como un punto de final, y no de partida, sino que ha empezado a involucionar contra los deseos de Cataluña".

Habla del Estatuto y de la "catalanofobia" que se desató entonces "por parte de quienes querían gobernar España al precio que fuera". Esa propuesta de Estatut, ha dicho Puigdemont, "contó con el apoyo del 98% de esta cámara". Se siguió entonces, resalta, "el ordenamiento jurídico constitucional" y a pesar de ello "el texto se recortó doblemente, se le hizo irreconocible".

"Este fue el último intento de Cataluña de cambiar su estatus y esa fue la respuesta: una humillación".

19.21 Primeros aplausos para el president

Puigdemont recaba sus primeros aplausos al dar las gracias a todos aquellos que se involucraron en la celebración del 1-O y lo conviertieron en un "éxito político". Acto seguido habla de un "ambiente enrarecido" y de "gente que tiene miedo", tras las actuaciones policiales y la decisión de múltiples empresas de trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.

19.16 "He recibido muchas sugerencias sobre qué hacer"

"He reconocido razones fundamentales que vale la pena escuchar", dice el president, que agradece las ideas que le han dado estos días. "Pero lo que voy a exponer hoy no es algo personal, es el resultado del 1-O". Comienza Puigdemont el repaso a las "circunstancias extremas" en las que se celebró el referéndum de independencia: "Es la primera vez que en Europa se celebran unas elecciones rodeadas de policía". Resalta los más de 2 millones de votos, la constitución de las mesas y "un censo fiable y operativo".

"No se salieron con la suya: no impidieron el referéndum", dice el president tras relatar todas las trabas judiciales que trataron de impedir la convocatoria, declarada ilegal.

19.15 Puigdemont: "No esperen de mi comparecencia insultos, amenazas o chantajes"

El president de la Generalitat dice ser consciente de la necesidad de "rebajar la tensión". Dice hablarle a "toda la ciudadanía". "En lo que nos entendemos y en lo que no, tenemos que seguir haciéndolo todo juntos. La manera de avanzar no es otra que la democracia y la paz", dice Puigdemont.

19.13 Carles Puigdemont toma la palabra

Puigdemont asegura que "vivimos un momento excepcional", cuyas "consecuencias y efectos van mucho más allá de nuestro país".

19.11 "Comienza la sesión"

Carme Forcadell da inicio a la sesión. Los miembros de la Mesa ya están en sus respectivos asientos. Comienza condenando los uúltmos crímenes machistas ocurridos en Cataluña. Señla que el último punto es la comparecencia de Carles Puigdemont.

19.09 Pues no...

Cuando parecía que el pleno para la comparecencia de Puigdemont iba a comenzar, los miembros de la Mesa se han levantado, para responder, según La Sexta a una petición de última hora del PP. Los diputados de la CUP, eso sí, ya han ocupado sus escaños.

19.02 El pleno va a comenzar

Los timbres que llaman a los diputados ya han sonado en el Parlament. Los diputados del bloque independentista caminan hacia sus escaños: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, sonrientes. Los diputados de la CUP todavía no están en sus escaños en el Parlament.

18.53 Concluye la reunión entre Puigdemont y la CUP

Según diversas fuentes, incluida La Vanguardia, ha habido discrepancias con la CUP en la reunión en la que el president ha presentado su propuesta. La falta de apoyo de los diputados anticapitalistas ha sido lo que ha llevado a Puigdemont a retrasar el pleno.

Puigdemont acaba de salir de reunirse con la CUP. Todo apunta a una noche larga en el Parlament #10oct — Pol Pareja (@polpareja) October 10, 2017

18.43 La CUP no quiere "pasos atrás". ¿Quería darlo Puigdemont?

El PP i Ciutadans volen boicotejar el ple #filibusterime

Ni un pas enrere. Avui toca proclamar la República #SensePor #Guanyarem — CUP #Independència (@cupnacional) 10 de octubre de 2017

18.42 La imagen que da una idea de la expectación esta tarde

18.41 Esta es la petición de Puigdemont de retrasar el pleno

Aquí la petición de @krls para retrasar el pleno una hora #10oct pic.twitter.com/Cn0ypOtLTj — Pol Pareja (@polpareja) October 10, 2017

18.37 Juncker no está hablando con Puigdemont

Algunos rumores aseguraban que Carles Puigdemont había retrasado el pleno para hablar con Jean-Claude Juncker, pero la portavoz del presidente de la Comisión Europea lo ha desmentido tajantemente:

18.31 Tensión en la reunión de Puigdemont con la CUP

Según La Sexta, algunos diputados de la CUP han dicho "estar haciendo el ridículo" en su reunión con el president Carles Puigdemont.

18.27 Inés Arrimadas: "Hemos pedido que se desconvoque este pleno"

"No creo que hagan lo inesperado, que es reconocer que se han equivocado, y que convoquen elecciones, que es lo que hay que hacer", ha dicho la líder de Ciudadanos en Cataluña. Arrimadas ha añadido que "convocar elecciones después de declarar la independencia no vale".

La diputa de la formación naranja en el Parlament ha asegurdo que Puigdemont ha dividido Cataluña en dos mitados y "ha mentido y defraudado a las dos mitades. A unos les ha prometido la Arcadia y la independencia y a otros nos han insultado y nos ha dicho que no somos demócratas". "Hoy, haga lo que haga, Puigdemont va a tener que hacer algo de cara a los suyos y eso en Europa nadie lo va a pasar por alto", ha terminado Arrimadas.

18.18 Según fuentes del Govern, el pleno se ha retrasado por contactos internacionales de Puigdemont

El pleno se retrasa a petición del propio Puigdemont, según han informado a Europa Press fuentes del Govern, que también explican que ha pedido este retraso porque está teniendo contactos con mediadores internacionales.

Además, se ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces de la cámara que abordará dos temas: esta petición del presidente de retrasar el pleno, y una petición de PP y Cs para que se suspenda el pleno, según han informado fuentes parlamentarias.

18.05 El Pleno se retrasa una hora

El pleno para la comparecencia de Carles Puigdemont se retrasa al menos una hora. Va a celebrarse una Junta de Portavoces.

Caos total en los pasillos. Puigdemont ha pedido retrasar una hora el pleno. #3oct #3octubre — Pol Pareja (@polpareja) October 10, 2017

17.53 Rufián: "Puigdemont dirá que Cataluña empieza un proceso político en pos de su independencia".

El diputado de ERC ha dicho a La Sexta que lo que hará Puigdemont es "cumplir con el mandato del pueblo" y ha rechazado el término "unilateral": "Nos obedecemos a nosotros mismos". Ha asegurado que "le parecería bien" que se votase la declaración unilateral de independencia, aunque eso no está previsto.

17.51 Artur Mas, expresident de la Generalitat, llega al Parlament de Cataluña

17.45 Interior refuerza la presencia policial en Cataluña

El Ministerio del Interior ha ordenado en las últimas horas un incremento de la presencia policial en aeropuertos, estaciones de trenes, pasos fronterizos y edificios e infraestructuras del Estado en Cataluña ante la comparecencia de esta tarde en el Parlament del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para dar cuenta de los resultados del referéndum ilegal del 1-O que podría llevar aparejada la declaración de independencia.

17.38 Así está la concentración junto al Parlament

Así está ahora el Passeig Lluís Companys, en los aledaños del Parlament #10oct #10octubre pic.twitter.com/t3oJ02thEH — Pol Pareja (@polpareja) October 10, 2017

17.36 Afluencia masiva de medios en el Parlament

Nunca antes se había visto tanta prensa en el Parlament. 1.000 medios acreditados #10oct #10octubre pic.twitter.com/uWSD55GKkd — Pol Pareja (@polpareja) October 10, 2017

