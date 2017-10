Human Rights Watch cree que la policía hizo un uso "excesivo" de la fuerza en Cataluña

La policía española usó de manera "excesiva" la fuerza contra los ciudadanos en Cataluña durante el referéndum ilegal por la independencia celebrado el pasado 1 de octubre, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW) en un comunicado.

La organización humanitaria censura, concretamente, la utilización de porras para golpear a personas que se resistían "pasivamente" y a las que les causaron "múltiples heridas".

Tras recibir "muchas acusaciones" por estos sucesos, la ONG decidió llevar a cabo "investigaciones in situ" para documentar incidentes específicos.

La plataforma habló con víctimas y testigos y revisó pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo, y encontró que la Guardia Civil y la Policía Nacional hicieron "en ocasiones un uso excesivo de la fuerza, conforme trataban de ejecutar órdenes judiciales para impedir la votación".

"Puede que la Policía tuviera a la ley de su parte para ejecutar una orden judicial, pero eso no le daba derecho a usar la violencia contra manifestantes pacíficos", afirma Kartik Raj, investigador de HRW.

El activista esgrime además que el Gobierno español tiene la "obligación" de garantizar una "investigación efectiva" sobre las denuncias que generó este incidente.

"Dada la tensión actual entre las autoridades centrales y regionales y las preguntas complejas de jurisdicción, España debería considerar solicitar la asistencia de un organismo internacional independiente", aconseja la organización.

#Spain: Police Used Excessive Force in #Catalonia - latest from @HRW on the day of the #CatalanReferendum https://t.co/0s1lwPJo6L