LaSexta Noche emitió este sábado una entrevista con el exministro socialista José Bono con motivo de la situación que se vive en Cataluña.

Durante la entrevista, Bono sacó su móvil para enseñarle al presentador, Iñaki López, un vídeo de 2013 en el que Pablo Iglesias hablaba durante una conferencia sobre comunicación política de la identidad de España.

En el extracto que emitió la cadena, se escuchaba a Iglesias decir lo siguiente:

"La identidad España para la izquierda, una vez que perdió la Guerra Civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, Galicia y el País Vasco, y es un agregador con el que gana la derecha. (...) Pero yo no puedo decir España, yo no puedo decir España, yo no puedo utilizar la bandera rojigualda".

Bono criticó a Iglesias por estas declaraciones y se preguntó: "Entonces, ¿cuál quiere usar en España?". El exministro aseguró que él fue "de los que luchó contra Franco" y que no tiene "el más mínimo complejo en defender" su bandera "y los símbolos nacionales". "No me considero facha y el señor Pablo Iglesias debería de explicar eso de que no puede pronunciar España ni le gusta la bandera rojigualda. ¿Cuál le gusta entonces? ¿La de Venezuela?".

Las críticas surgieron porque la cadena no emitió la argumentación completa y porque Bono usó ese extracto para cargar contra Iglesias.

En su argumentación, Iglesias, que todavía no había fundado Podemos, hablaba sobre la dificultad de la izquierda para recuperar la identidad de España y cómo tenía que hacer esfuerzos para referirse a ello en las tertulias.

Puedes ver el discurso completo en este vídeo a partir del minuto 59:10: