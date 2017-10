Ana Obregón confiesa la que lió en una barbacoa de la selección de baloncesto

Ana Obregón ni siquiera era la protagonista de la entrega de este lunes de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne en Telecinco, pero su participación dejó unas cuantas anécdotas. El verdadero invitado era el exjugador de baloncesto Fernando Romay y la actriz (y bióloga) les dio una clase de yoga y les acompañó en la comida.

Fue ahí cuando Obregón recordó una barbacoa que Fernando Martín (fallecido el 3 de diciembre de 1989) y ella prepararon en su casa cuando llevaban unos dos años de relación. Esa comida suponía una presentación oficial de la pareja para algunos compañeros de la selección de baloncesto, como Alfonso del Corral o Juanma Iturriaga.

Según contó la actriz, ella no sabía cocinar, por lo que de la carne se ocupaba Martín y ella sólo tenía que condimentarla. "Total, que yo me voy tan contenta a la despensa y veo un montón de estas cosas que hay de condimento y pongo ahí las cosas verdes estas creyendo que eran especias... y empiezo a ver que después de la comida me dice uno: 'El baño, ¿por favor?", rememoró Obregón.

"Y cuando empiezan a ir al baño todos con cagalera.... ¡y teníais un partido al día siguiente! ¡Yo me muero!", exclamó Obregón.

En lugar de hierbas, la intérprete salpimentó la carne con una cataplasma de arnica que el preparador físico Paquito Binaburo le había dado al jugador para tratarse la tendinitis.

"La verdad es que yo no sé cómo después de tomar esto, porque es para uso externo, han sobrevivido todos hasta nuestros días", comentó Binaburo en un vídeo. Puedes ver la escena completa a partir del minuto 1:20:00 de este vídeo.