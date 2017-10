'Help Catalonia': El vídeo de Ómnium Cultural que divide (aún más) a las redes sociales

Este lunes, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó este lunes el ingreso en prisión incondicional sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por promover las concentraciones del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

Horas después, un vídeo publicado en la cuenta de Youtube de Òmnium Cultural está dando mucho que hablar en las redes sociales, hasta el punto de que este martes se ha convertido en trending topic en Twitter.

Con el título de 'Help Catalonia', en el vídeo sale una chica relatando la visión independentista de lo ocurrido desde el 1-O, día en el que se realizó la consulta catalana. La joven habla en inglés, por lo que parece que está dirigido al resto del mundo. "Los catalanes hemos vuelto a tomar las calles para protestar pacíficamente", dice la protagonista. Lo hacen, según ella, porque son "ciudadanos europeos" y creen "en los valores europeos: Libertad, democracia y Derechos Humanos". Explica que los catalanes luchan por esos valores en las calles mientras en las imágenes se intercalan manifestaciones a favor de la independencia, por los derechos de las mujeres o a favor de la acogida de refugiados.

Acto seguido señala que esos valores "están siendo atacados" en Cataluña y relata las cargas policiales del 1-O y cómo la policía requisó las papeletas y las urnas. Cuenta que el parlamento catalán "acordó un referéndum" que "Mariano Rajoy declaró ilegal", negándose a dialogar. Dice que los catalanes finalmente lograron votar y que las instituciones españolas, "incluido el rey", no condenaron la violencia policial. Y termina explicando el ingreso en prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pidiendo ayuda al resto de Europa. El vídeo acumula ya casi 43.000 visualizaciones en Youtube.

El vídeo ha sido muy compartido en las redes sociales. Hay quien se ve representado y lo comparte por ello...

We are pacifists. We are peaceful citizens. We are Europe. Help #Catalonia.#HelpCatalonia #Europe #Democracyhttps://t.co/52kysnTW4p