El análisis de Garzón sobre la actuación de Puigdemont y Rajoy que da que pensar

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha valorado en tres sencillos tuits la actuación del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Grave error de Puigdemont por no aclarar nada y mantener la amenaza de la DUI. No la ha declarado pero amenaza con hacerlo. No ayuda.