El detalle en esta icónica foto en el que muchos nunca se habían fijado

Es una foto que habrás visto miles de veces porque es todo un símbolo. Se tomó el 16 de octubre de 1968, hace justo 49 años. En ella aparecen tres atletas: los estadounidenses negros Tommie Smith, que había ganado la carrera de los 200 metros en los Juegos de México, y John Carlos, que fue tercero. Y junto a ellos, un blanco: el australiano Peter Norman, que quedó segundo.

Los tres están en el podio. Los estadounidenses levantan sus puños, enfundados en guantes negros. Es el black power, la señal de protesta de los atletas afroamericanos contra la segregación racial. Mientras, Peter Norman parece permanecer ajeno a lo que está pasando a sus espaldas. Pero no.

Ahora, el escritor negro Khaya Dlanga ha compartido en Twitter la verdadera historia del atleta australiano. Lo ha hecho en un hilo de tuits que en cuatro días acumula más de 50.000 retuits." Muchos de nosotros conocemos esta famosa foto de Tommie Smith y John Carlos. Pero pocos conocen la valentía y la tragedia del hombre blanco, Peter Norman", comienza diciendo.

Many of us know this famous picture of Tommie Smith and John Carlos. But few know the bravery and tragedy of the white guy, Peter Norman. pic.twitter.com/A96hzYtdvI — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

En realidad, Norman no era ajeno a la protesta. Ni mucho menos. No levantó el puño, pero lució una insignia olímpica para la justicia e igualdad: la pegatina del OPHR, Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos.

Fue su gesto de solidaridad. Y le costó no pocos disgustos. De hecho, no pudo participar en los siguientes Juegos Olímpicos, en Múnich en 1972, y dejó el atletismo.

"Yo no quería que un hombre blanco la llevara. El Proyecto era para todas las personas del mundo, negras o blancas, y yo no quería que nadie tuviera problemas por eso. La idea de que Norman la llevara fue de John Carlos y él también quiso llevarla sobre el escudo del comité australiano", dijo Tommie Smith en una entrevista a El País.

"Sabía que eso podía ser un problema para él porque se interpretaba que estaba de parte de los negros de Estados Unidos. Y eso fue lo que sucedió. Como a nosotros, le echaron de la Villa Olímpica, abusaron de él en su país, le apartaron socialmente", añadió.

El 'castigo' a Peter Norman llegó incluso a los Juegos Olímpicos de 2000, que se celebraron en Sídney. Como se negó a formar parte del comité organizador, no le permitieron participar en la ceremonia. Murió en 2006 y Tommie Smith y John Carlos portaron el ataúd.

Seis años después, en 2012, por fin Australia pidió perdón por el trato que le habían dado. "El país no hizo lo correcto con él. No se le ha dado el reconocimiento a alguien que ha hecho tanto por la igualdad racial", admitió el parlamentario laborista Andrew Leigh, que llevó la causa a la cámara australiana con el apoyo de la familia de Norman.

"El saber que Norman, un blanco australiano, estaba allí haciendo lo correcto debería hacernos sentir orgullosos. Nunca se le han reconocido sus éxitos y se enfrentó a una gran cantidad de críticas de la élite conservadora", añadió.

La injusta historia del olvidado de la foto.

He came second in the 1968 Olympics in Mexico City. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

When he found out that Smith and Carlos were going to protest for equality, justice, he gave them the black gloves they wore. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

As you can see from the photo it's a single pair. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

Peter Norman was Australian and his time at the Olympics was so fast that it's still the national record back in Australia. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

He did not lift his fist but wore an Olympic badge for justice and equality instead. It was his show solidarity. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

Australia would not allow back to participate in the Olympics because he had stood in solidarity with Smith and Carlos. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

Meanwhile in Australia he was treated as an outsider. He couldn't find work and eventually got a job as a gym teacher in a school. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

He continued to fight inequality in his country, speaking against the treatment of aboriginals and also worked as a butcher. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

John Carlos said, "If we were getting beat up, Peter was fighting an entire country and suffering alone." — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

He could have prevented his suffering because he had been invited to condemn Smith and Carlos in exchange he would no longer be ostrocised. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

The consequences were that he was not allowed to march as part of the Australian team in 2000 either. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

In 2006, he died without much. Smith and Carlos attended his funeral and were pallbearers. — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

Finally in 2012, six years after his passing, the Australian parliament offered Peter Norman an apology, — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

"(3) apologises to Peter Norman for the wrong done by Australia in failing to send him to the 1972 Olympics, despite repeatedly qualifying; — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017

(4) belatedly recognises the powerful role that Peter Norman played in furthering racial equality." — Khaya Dlanga (@khayadlanga) 15 de octubre de 2017