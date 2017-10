Lana del Rey escondió un mensaje contra Harvey Weinstein en una canción de 2012

Si no víctima —algo que ella no ha confirmado ni negado— parece que Lana del Rey sí era conocedora de los abusos de Harvey Weinstein. El productor cinematográfico lleva dos décadas acosando a actrices, en un escándalo que se ha conocido estos días gracias a sendos reportajes en The New York Times y The New Yorker y en los que un buen puñado de actrices le acusan de abusos e incluso de violaciones.

Ahora, y gracias a una publicación de Page Six, muchos han notado que la cantante escondió un mensaje envenenado citando a Harvey Weinstein (sin apellido, eso sí) en una de sus canciones de hace nada menos que cinco años. Así reza el arranque de su tema Cola:

My pussy tastes like Pepsi Cola

Mi coño sabe a Pepsi Cola

My eyes are wide like cherry pies

Mis ojos son grandes como tartas de cereza

I got sweet taste for men who're older

Tengo sabor dulce para los hombres mayores

It's always been so it's no surprise

Siempre ha sido así, no es ninguna sorpresa

Harvey's in the sky with diamonds

Harvey está en el cielo con diamantes

And it's making me crazy

Y me está volviendo loca

All he wants to do is party with his pretty baby

Todo lo que quiere es fiesta con su niñita