Un beso con otro hombre es todo lo que le interesa a Pablo Motos de Alberto Ammann

La noche del miércoles 18 de octubre, El Hormiguero sentó a su mesa a un invitado muy interesante. Se trataba del actor Alberto Ammann, uno de los intérpretes más alabados de los últimos tiempos. El argentino, con una larga trayectoria vital e interpretativa en España, ha participado en la tercera temporada de una de las series más aclamadas del año, Narcos. Además, acaba de crear una escuela de interpretación, la Escuela para el Arte del Actor, junto a la intérprete Clara Méndez-Leite.

Sin embargo, Pablo Motos no debía tener claro que el ganador del Goya (a Mejor actor revelación en 2010 por Celda 211) podía contar muchas cosas interesantes. De ahí que decidiera centrarse en un beso. Un beso con otro hombre que Ammann interpreta en una escena de Narcos.

La respuesta de Ammann a un detalle anecdótico de una escena fue trabajada, sensata e inteligente. Pero eso, claro, no le bastó a Motos.

"Hablé con varios colegas para pedirles consejo", contó Ammann acerca de cómo preparó ese trabajo. "Es probable que aparezcan mis prejuicios. Yo me considero más bien feminista, pero como me he criado donde me he criado [entre España y Córdoba, Argentina] y me he educado en un sistema muy concreta, es posible que aparezcan mecanismos y prejuicios que me quiten de la escena, y yo quiero estar en la escena, quiero defender a este personaje 100%. Y fue cierto, porque los prejuicios aparecieron".

Ya en tono de humor comentó : "Fue muy gracioso, me dijeron 'Tú cómele la boca y no pienses en nada, a muerte". Motos no debió encontrar un tema mejor que sacar y decidió seguir con el tema: "¿Y te hicieron repetir mucho o qué?". "Me dijeron 'Tú cómele la boca y ya está, nada de hacer sustituciones, no pongas ahí a tu chica, no te imagines que es ella, nada, nada", contaba Ammann, afirmando que perdieron "la cuenta" de las veces porque el director les hizo repetirla montones de veces, pero que todo ello le ayudó a quitarse los prejuicios. "No pasó nada, fue todo bien, lo disfrutamos mucho".

Así, de los minutos que se sentó Ammann en la mesa, más de tres fueron a parar a la anécdota del beso. Algo que en las redes no le perdonaron al programa.

#AmmannEH vergüenza que de toda una serie solo se le pregunte al invitado por un beso entre hombres. — Maribel González (@Maribel_Jukebox) 18 de octubre de 2017

#AmmannEH No hay aspectos mas importantes en la serie que las inclinaciones sexuales de Ammann? El Motos sigue en su linea. — Joaquin Mencos (@JoaquinMencos) 18 de octubre de 2017

Pablo Motos desperdiciando una entrevista con una estrella internacional, qué raro 🤦🏽‍♀️ #AmmannEH — Patri (@PatriciaGal7) 18 de octubre de 2017

"Las clases de besitos entre hombres las darás tú" EN SERIO?????? En serio que puto asco de hombre #AmmannEH — Greywaren 🎃 (@AndiWantU) 18 de octubre de 2017

Menuda birria de programa le habéis preparado a este hombre¡qué vergüenza! #AmmannEH — Elle Bellees (@ElleBellees) 18 de octubre de 2017

Pablo: ¿La clase de besitos entre hombres la darás tú? Menudo idiota. #AmmannEH — Gema ✨ (@vikingaries) 18 de octubre de 2017

Para eso traen a Alberto Ammann?. El pobre tiene cara de no saber que pinta en medio de este circo #ammanneh — Farfalla (@Farfalla1015) 18 de octubre de 2017

Que asco Motos basando toda la entrevista en un beso entre dos hombres en Narcos @ElHormigueroMx #AmmannEH — Tere Caamaño (@TereCaamano) 19 de octubre de 2017

#ammanneh pedazo de actor... lástima la entrevista. — Sandra Penilla (@Sandra_Penilla) 18 de octubre de 2017

#AmmannEH estropear como siempre otra oportunidad de tener a un pedazo actor y hacer una entrevista ejemplar. — schweitz (@schweitzercz) 18 de octubre de 2017

Es complicado preguntar por una serie como Narcos sin hacer spoiler pero de ahí a no preguntar nada #AmmannEH — Alberto S. Vicente (@AlbertoFondo) 18 de octubre de 2017

Espero que Pablo no le coma la boca a Alberto Ammann 😰 #AmmannEH — † Sylianne † (@sylihim) 18 de octubre de 2017

