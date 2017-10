El productor del licor 'Hijoputa' triunfa con el nombre que ha puesto a una crema catalana

Rubén Lavandera, productor del famoso orujo 'Hijoputa', ha sacado a la venta una crema catalana llamada 'Artículo 155' bajo el lema "Te dejará tocao", según informa La Nueva España.

El nombre está dando mucho de que hablar en las redes sociales, dado que es algo de plena actualidad porque este sábado habrá una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas que se aplicarán en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución.

"Son cosas de las mías", ha asegurado Lavandera a La Nueva España, donde ha bromeado: "Al final, voy a aplicar el artículo 155 antes que Rajoy".

El empresario no se ha mostrado disgustado en absoluto por el revuelo que se ha montado por el nombre. "Por lo general, la gente se lo ha tomado con humor, porque es como hay que tomarse este asunto, pero ha habido alguno que me ha llamado 'subnormal' y ha colgado fotos de policías y gente sangrando. Dice que cómo puedo hacer algo así. A mí me da igual. Esto me está dando mucha publicidad", ha subrayado.

En realidad, y según informa La Voz de Asturias, el licor ya lo fabricaban, pero se le ha ocurrido ahora el nombre: "Dije: 'Voy a ver, no vaya a ser que se me adelante Rajoy".