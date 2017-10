10:27 El PSOE ha acordado con el Gobierno convocar elecciones autonómicas, según Carmen Calvo (PSOE)

El PSOE ha acordado con el Gobierno convocar elecciones autonómicas en Cataluña en enero de 2018, una vez que el Ejecutivo ponga en marcha medidas para intervenir el autogobierno catalán, ha anunciado la secretaria socialista de Igualdad, Carmen Calvo, en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE'.

10:02 Oriol Junqueras: "Convocar elecciones ahora no es la mejor manera de avanzar"

Junqueras ha hecho una entrevista en Catalunya Ràdio en la que ha afirmado que "convocar unas elecciones ahora no es la mejor manera de avanzar", ya que tienen que "cumplir el mandato de las urnas del 1-O".

09:42 Gonzalez Pons: "El ataque a los bancos es incomprendido en Bruselas"

09:36 Pablo Iglesias: "La unidad de España no se puede construir a golpe de porra"

La unidad de España no se puede construir a golpe de porra, sino desde el convencimiento y desde el reconocimiento del diferente pic.twitter.com/Dglqw1MElP — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de octubre de 2017

09:26 El PP, sobre el llamamiento de ANC y Òmnium a que los catalanes retiren efectivo: "Igual es para pagar la fianza de Mas"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha tachado de "barbaridad" el llamamiento de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural para que los catalanes retiren dinero en efectivo este viernes en los cinco principales bancos. Y ha apuntado, con tono irónico en una entrevista en la Cadena SER, hacia la posibilidad de que esta acción se realice para "pagar la fianza" que el expresidente de la Generalitat Artur Mas debe abonar al Tribunal de Cuentas por la organización del referéndum del 9 de noviembre de 2014.

09:10 La Guardia Civil entra en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat en busca de correos electrónicos

La Guardia Civil se ha personado la mañana de este viernes en la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat en busca de correos electrónicos que contengan innformación sobre el 1-O.

La entrada la ha ordenado el juzgado de instrucción número 4 de Lleida en el marco de la causa secreta que investiga la supuesta inacción de los Mossos d'Esquadra en el referéndum del 1-O, ha informado este viernes el TSJC en un comunicado.

La Guardia Civil se personó el jueves en la comisaría de Ponent de los Mossos d'Esquadra en Lleida para vaciar los datos de las comunicaciones de dos mandos del cuerpo y un agente que participaron en la coordinación del dispositivo del referéndum del 1-O.

09:00 La Bruixa d'Or de Sort traslada su sede social a Navarra y la fiscal a Madrid

El lotero de La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel, ha hecho efectivo el traslado de la sede fiscal y social de la administración de lotería, así como de la fundación homónima y de cinco empresas más que dirige de ámbitos como el inmobiliario o la restauración.

Gabriel ha explicado que ha viajado a mismo a Madrid para reunirse con la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García, y hacer efectivo el traslado de la sede social de la conocida administración de lotería. El lotero ha destacado que ha tomado esta decisión después de 'sufrir acoso y amenazas' durante 20 días por parte de un grupo de independentistas.

"Yo he hecho mucho por Cataluña y, de hecho, me siento muy catalán, por lo que no entiendo por qué tengo que aguantar esto", ha apuntado Gabriel, que ha asegurado que no es partidario de la independencia de Cataluña. El lotero ha informado de que también ha decidido trasladar la sede de la Fundación Bruixa d'Or, así como de cinco empresas más que regenta relacionadas con sectores como la restauración o las inmobiliarias.