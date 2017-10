Halloween está a la vuelta de la esquina y para arrasar ese día hay que planificar el maquillaje y el traje al detalle. ¿Pero de qué serviría si nadie reconociese tu personaje?

Para asegurarse de que el disfraz es reconocible, nada mejor que ir a los clásicos, los que todo el mundo conoce. ¡Pero no Drácula, el Hombre Lobo o la Momia! Eso está muy visto. Los otros villanos universales: los de las películas de Disney.

Seguro que alguno fue objeto de tus pesadillas en la infancia: la Bruja Malvada de Blancanieves, Jafar, Maléfica, el capitán Garfio, Cruella de Vil, Scar... Los hay de todo tipo, incluso animales antropomórficos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes... ¡Aprende a maquillarte de los malos de Disney!

Pista: la clave está en las cejas.

REINA GRIMHILDE, LA MADRASTRA DE BLANCANIEVES

Estilosa, guapísima y siniestra. ¡Y el maquillaje bastante fácil!

LA BRUJA MALVADA

La anciana horrenda en la que se transforma la madrastra y que le da la manzana envenenada a Blancanieves. Quizá sea el maquillaje más complicado de la lista, pero el resultado vale con creces.

¡El vídeo demuestra que funciona genial para los hombres también!

LA MADRASTRA DE CENICIENTA

No es una señora mayor cualquiera... ¡tiene que dar miedo! Esta desde luego lo da, con peluca incluida. No es nada difícil y resulta bastante estiloso. Si tienes un gato, no lo pienses más.

MALÉFICA

La mala de La bella durmiente, protagonista después de su propia película en imagen real, es la mejor opción para ir sexi y malévola a la vez. Esta es la versión de dibujos:

Y esta, la que interpreta Angelina Jolie. Este tutorial explica hasta cómo hacer los cuernos y la máscara.

La clave está en los pómulos (y la actitud, claro). Y esta vídeo prueba que hasta los chicos pueden conseguir un resultado perfecto:

CRUELLA DE VIL

La malvada que quiere sacrificar cachorritos en 101 dálmatas para hacerse un abrigo es, ciertamente, perversa, pero no se puede negar que tiene un estilazo loco. Para parecerse a ella es esencial la nariz.

EL CAPITÁN GARFIO

¡No sólo de mujeres está compuesto el universo malvado de Disney! Aquí hay uno de los más clásicos, el rival de Peter Pan, y bastante fácil de hacer. Eso sí, la barbilla es innegociable.

ÚRSULA

La malvada Bruja del Mar que le roba la voz a Ariel en La sirenita tiene un look impactante e inolvidable. La base de azul, rosa y blanca es imprescindible pero tampoco olvides el lunar.

GASTÓN

Para los que quieran ir guapos y cómodos, nada más sencillo que tirar de un rompecorazones, el que trata de conquistar el corazón de la protagonista en La bella y la bestia. ¡Practica tu sonrisa!

SCAR

El tío de Simba en El rey león es casi un pintacaras infantil. Vas a necesitar colores pero seguro que a los niños les alucina. Si no tienes el pelo largo, compra una peluca, cuanto más despeinada, mejor.

YZMA

Para convertirse en la excéntrica consejera —y antagonista— del protagonista de El Emperador y sus locuras es necesario poner toda la carne en el asador con las pestañas. ¡Aunque sean un poco incómodas, resultarán envidiables! Pero no hay que descuidar tampoco la nariz y el color de piel.

JAFAR

El consejero del visir en Aladdin es maquiavélico... ¡y muy fácil de recrear con maquillaje! En el vídeo no explican cómo han hecho el gorro pero no parece muy difícil con cartulina negra y roja...

HADES

El dios que controla los avernos en Hércules tiene un físico muy complicado pero con este sencillo pintacaras, cualquiera puede convertirse en él.

SHERE KHAN

El tigre comehombres de El libro de la selva requiere unos colores parecidos a los de Scar pero acaba con un porte mucho más aristocrático. Ideal para niños.

DR. FACILIER

El pérfido hechicero vudú que desea hacerse con toda la riqueza de Nueva Orleans en Tiana y el sapo tiene una apariencia de lo más apropiada para Halloween, cuando sus "amigos del más allá" seguro que salen de fiesta. Con este maquillaje, puedes acompañarlos. ¡Es facilísimo!