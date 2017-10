Cristiano Ronaldo, premio The Best al Mejor jugador de la FIFA

Luego de un año en el que ganó todo con el Real Madrid (Champions League y LaLiga), Cristiano Ronaldo se quedó con el premio The Best, reconocimiento que entrega la FIFA al mejor jugador del año. El portugués ha dejado en el camino a Neymar y Messi , los otros finalistas de una lista de otros 21 jugadores.

"Es espectacular estar rodeado de tantos buenos jugadores, estoy muy contento" , ha dicho Ronaldo tras recibir el premio.

Se trata de la segunda edición de este premio, que proclama a CR7 como ganador en las dos oportunidades. Tras un conflicto en la negociación con la revista France Football, la FIFA lanzó su propio premio al mejor jugador del mundo. El ganador se decide contanto los votos de seleccionadores nacionales, capitanes de la selecciones nacionales, un grupo selecto de la prensa y aficionados registrados en FIFA.com.

Con este resultado, CR7 suma dos The Best y cuatro Balones de Oro (2008, 2013, 2014 y 2016).

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha revalidado el premio 'The Best' al mejor jugador de la pasada temporada, imponiéndose al jugador del FC Barcelona Leo Messi y al exculé y ahora en las filas del París Saint-Germain Neymar, según se ha dado a conocer este lunes durante la gala en Londres de los 'The Best FIFA Football Awards', que otorga la FIFA.

En cuanto a la mejor jugadora, la ganadora fue la jugadora del FC Barcelona Femenino Lieke Martens, después de proclamarse campeona con Holanda de la Eurocopa de este verano, donde se proclamó mejor jugadora. Así, se impuso a la venezolana Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat/Florida State Seminoles) y a la estadounidense Carli Lloyd (Houston Dash/Manchester City Women), ganadora el año pasado.

En el apartado de mejor portero, Gianluigi Buffon, de la Juventus, logró el primer galardón dedicado a los guardametas y superó en la votación al costarricense del Real Madrid Keylor Navas y al alemán del Bayern Múnich Manuel Neuer.