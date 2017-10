El tuit de Errejón que enciende la polémica en Twitter por lo que dice del PP, TV3 y TVE

El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha publicado un tuit muy crítico con el PP por su "intervención de TV3 para garantizar la neutralidad". Para ello, Errejón ha recordado el informe del Consejo de Europa de 2013 en el que denunciaba las "injerencias del PP en TVE".

Las palabras de Errejón, que han generado más de 2.300 retuits y cerca de 3.000 'gusta', han provocado la polémica en Twitter entre quienes apoyan su crítica y quienes matizan que la intervención de TV3 no es del PP, sino del Gobierno de España previa aprobación del Senado:

El PP no ha intervenido nada. Lo hará el Gobierno, previa aprobación del Senado, para que los golpistas no sigan promocionando su delito.

Jajaj y quién es el gobierno y quién tiene mayoría en el Senado. No me jodas Rafa¡¡ Si TV3 está manipulada no te digo nada TVE.

El PP no Iñigo , el Gobierno del Estado. No te equivoques , no tergiverses y no mientas